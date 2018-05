KOVÁCS ZOLTÁN: NEM ÁRT A DEMOKRÁCIÁNAK A CIVIL SZERVEZETEK SZABÁLYOZÁSÁNAK SZIGORÍTÁSA. SAJTÓHÍREK SZERINT AZ MSZP ELÕZÕ ELNÖKE ÉVI 60 MILLIÓ FT-OT ÍGÉRT A LIBERÁLISOKNAK, DE EZT A SZOCIALISTÁK ÚJ VEZETÉSE NEM TELJESÍTI. MOLNÁR GYULA MELLETT KARÁCSONY GERGELY IS ALÁÍRTA A PÉNZOSZTÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST A LIBERÁLISOKKAL. A LIBERÁLISOKNÁL POLITIZÁLÓ BÕSZ ANETT NEM ÜL BE ÖTÖDIKNEK A PÁRBESZÉD-FRAKCIÓBA. SZABÓ TÍMEA, PÁRBESZÉD: FODOR GÁBORT NEM ÉRDEKLI SEMMI MÁS, CSAK A PÉNZ. AZ MSZP VIZSGÁLJA A MOLNÁR-KARÁCSONY-FODOR PAKTUMOT. MELLÁR TAMÁS MÉG NEM DÖNTÖTT, HOGY BELÉP-E A PÁRBESZÉD FRAKCIÓBA. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A JOBBIK FOLYTATJA MUNKÁJÁT A DEVIZAHITEL-KÁROSULTAK HELYZETÉNEK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN. FÜRJES BALÁZS FELEL MAJD BUDAPESTÉRT ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓÉRT A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRAKÉNT. GULYÁS GERGELY: SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL A KORMÁNY ÉS A FÕVÁROS. MSZP: TARLÓS ISTVÁN FELADTA BUDAPESTET. BALOGH JÁNOS RENDÕR-VEZÉRÕRNAGY VÁLTHATJA PAPP KÁROLYT AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNYI POSZTON. CSEH LAP: ORBÁN VIKTOR A SZOCIALIZMUSBA AKARJA VISSZARÁNTANI MAGYARORSZÁGOT. ANGELA MERKEL: BERLINNEK STRATÉGIAI ÉRDEKE A MOSZKVÁVAL VALÓ JÓ VISZONY. EGY 1996-OS TÖRVÉNNYEL KERÜLNÉ KI EURÓPA AZ IRÁNT ÉRINTÕ AMERIKAI SZANKCIÓKAT. BRÜSSZELBEN ELKEZDTÉK ELÕKÉSZÍTENI A TEREPET ARRA, HOGY AZ ÉLETBE LÉPÕ SZANKCIÓK ALÓL KIBÚJHASSANAK AZ EURÓPAI VÁLLALATOK. OIC-TAGORSZÁGOK: KORLÁTOZÁSOKAT KELL BEVEZETNI A WASHINGTON POLITIKÁJÁT KÖVETÕ ORSZÁGOK ELLEN. ERDOGAN: IZRAEL MÉG A NÁCI MÓDSZEREKET IS TÚLSZÁRNYALVA TÁMAD A PALESZTINOKRA. VÁLASZTÁSI NAGYGYÛLÉST TART VASÁRNAP SZARAJEVÓBAN RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. A VÁLASZTÁSI NAGYGYÛLÉSRE MINTEGY HÚSZEZER KÜLFÖLDÖN ÉLÕ TÖRÖKÖT VÁRNAK. PUTYIN HAMAROSAN HADRENDBE ÁLLÍTJA AZ ÚJ NUKLEÁRIS FEGYVERRENDSZEREIT. DONALD TRUMP: KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREA ÉLÉN MARADHAT, HA LEMOND AZ ATOMFEGYVEREIRÕL. THE WALL STREET JOURNAL: MEGSZAKÍTJÁK AZ AMERIKAI-DÉL-KOREAI KÖZÖS HADGYAKORLATOT. TÖBB HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT EGY LÖVÖLDÖZÉS A TEXASI SANTA FÉ VÁROS KÖZÉPISKOLÁJÁBAN. AZ AMERIKAI GEORGIA ÁLLAMBAN IS LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY KÖZÉPISKOLÁNÁL, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSEBESÜLT. TÖBBEN MEGHALTAK EGY KRIKETTMECCSEN ELKÖVETETT MERÉNYLETBEN AFGANISZTÁNBAN. A KORMÁNYHADSEREG TÖBB KATONÁJA MEGHALT EGY SZÍRIAI REPÜLÕTÉREN TÖRTÉNT ROBBANÁSSOROZATBAN. LEZUHANT EGY BOEING 737 UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP RÖVIDDEL A JOSÉ MARTÍ NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRREL TÖRTÉNT FELSZÁLLÁST KÖVETÕEN. MEGHALT EGY EMBER BUDAPESTEN, A IX. KERÜLETI LÓNYAI UTCÁBAN EGY TÁRSASHÁZI LAKÁSBAN KELETKEZETT TÛZBEN. AZ UTCÁN ÖLTEK MEG EGY 28 ÉVES FÉRFIT A NÓGRÁD MEGYEI ZABARON, A RENDÕRSÉG KERESI AZ ELKÖVETÕKET. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 6219-ES ÚTON, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. 6 FÕS BETÖRÕBANDÁT FOGOTT EL KÖZÖSEN A RENDÕRSÉG ÉS A TEK. A CSAPAT TAGJAI BÁCS-KISKUN ÉS PEST MEGYÉBEN FOSZTOTTÁK KI TÖBB CÉG TELEPHELYÉT.