Nemzetek Ligája - Az Eb-részvételért is zajlik a küzdelem

A magyarok az első kiírást még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek, így most olyan riválisokkal mérhetik össze a tudásukat, mint az Európa-bajnok olasz, az Eb-ezüstérmes angol, valamint a német csapat. Noha az ellenfeleket nézve minimális az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba száll Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, ugyanis az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.

Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó fontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Alapvetően az A, B és C divízió négy-négy csoportgyőztese alkotná, de ha valamelyik első helyezett kvalifikálja magát a selejtezősorozatból, akkor az adott osztály következő legmagasabban rangsorolt együttesére száll a jog. Ez azt jelenti, hogy az élvonalnak négy pótselejtezős helye van, márpedig legutóbb az A divízióból kizárólag Izland nem jutott ki egyenes ágon a kontinensviadalra, így akkor a szigetországiak csoportutolsóként is pótselejtezőt játszhattak, aztán éppen a magyarok ütötték el őket az Eb-részvételtől. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van.

Az NL harmadik kiírása szerdán a lengyel-walesi meccsel rajtol el. Az első forduló további mérkőzéseit pedig csütörtöktől szombatig rendezik. Már a nyitókörben olyan nagy presztízsű találkozókra kerül sor, mint csütörtökön a spanyol-portugál, pénteken a belga-holland és szombaton - éppen a magyarok csoportjában - az olasz-német összecsapás. A címvédő franciák a dánokat fogadják a rajton. Az első fordulóból a skót-ukrán párharcot szeptember 21-ére halasztották a B divízióban, mert éppen egymással játszanak vb-pótselejtezőt, majd a győztes vasárnap a walesiekkel küzd meg a részvételért. Ugyancsak a másodosztályban Oroszország albánok elleni meccsét pedig törölték, mert előbbit kizárták az Ukrajna ellen indított háborúja miatt, ami egyben azt jelenti, hogy biztosan kiesik a harmadik vonalba.

A Nemzetek Ligája első négy fordulóját júniusban, az utolsó kettőt pedig majd szeptemberben rendezik. A sorozat alapvető szisztémája nem változott: a B, C és D divízió csoportgyőztesei feljutnak az eggyel magasabb osztályba, míg az A, B és C divízió csoportutolsói kiesnek, így a következő kiírásban eggyel lejjebb szerepelnek majd.

Nemzetek Ligája, 1. forduló:

A divízió:

1. csoport (péntek):

Franciaország-Dánia, Saint-Denis 20.45

Horvátország-Ausztria, Eszék 20.45

2. csoport (csütörtök):

Spanyolország-Portugália, Sevilla 20.45

Csehország-Svájc, Prága 20.45

3. csoport (szombat):

MAGYARORSZÁG-Anglia, Puskás Aréna 18.00

Olaszország-Németország, Bologna 20.45

4. csoport:

szerda:

Lengyelország-Wales, Wroclaw 18.00

péntek:

Belgium-Hollandia, Brüsszel 20.45

B divízió:

1. csoport (szombat):

Örményország-Írország, Jereván 15.00

2. csoport (csütörtök):

Izrael-Izland, Haifa 20.45

3. csoport (szombat):

Finnország - Bosznia-Hercegovina, Helsinki 18.00

Montenegró-Románia, Podgorica 20.45

4. csoport (csütörtök):

Szlovénia-Svédország, Ljubljana 20.45

Szerbia-Norvégia, Belgrád 20.45

C divízió:

1. csoport (szombat):

Litvánia-Luxemburg, Vilnius 18.00

Törökország - Feröer-szigetek, Isztambul 20.45

2. csoport (csütörtök):

Ciprus-Koszovó, Larnaca 18.00

Észak-Írország - Görögország, Belfast 20.45

3. csoport (péntek):

Kazahsztán-Azerbajdzsán, Nur-Szultan 16.00

Fehéroroszország-Szlovákia, Újvidék 20.45

4. csoport (csütörtök):

Georgia-Gibraltár, Tbiliszi 18.00

Bulgária - Észak-Macedónia, Razgrad 18.00

D divízió:

1. csoport (péntek):

Lettország-Andorra, Riga 18.00

Liechtenstein-Moldova, Vaduz 20.45

2. csoport (csütörtök):

Észtország-San Marino, Tallinn 18.00

MTI