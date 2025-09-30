Keresés

2025. szeptember 30., kedd 21:20 | MTI
Veszprém Bajnokok Ligája SC Magdeburg veszprémi férfi kézilabdacsapat férfi kézilabda klubvilágbajnokság

A címvédő Veszprém 23-20-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-győztes német SC Magdeburgot az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság keddi elődöntőjében.

  • Német csapatot győztek le a magyarok az egyiptomi világbajnokságon

 Ezúttal a magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam és Yanis Lenne, az ellenfelétől Nikola Portner, Matthias Musche és Manuel Zehnder hiányzott.

Az első gólt a Veszprém szerezte, utána viszont nyolc percig nem talált be. A Magdeburg közben két büntetőt is kihagyott, összességében mégis pontosabban célzott és magabiztosan vezetett két-három góllal. A bakonyiak kapust cseréltek, egy 3-0-s sorozatot követően 9-9-es állásnál a vezetésért támadhattak, de nem jártak sikerrel, sőt a szünetben 9-11-es hátrányban voltak.

A 42. percben sikerült újra előnybe kerülnie a Veszprémnek (15-14), amely Ali Zein vezérletével egy újabb 3-0-s sorozatot produkált. A csapat az egyiptomi balátlövő lecserélése után is lendületben maradt a honfitársainak köszönhetően: Zein, Ahmed Adel és Jehia el-Dera révén 18 percen keresztül csak egyiptomi játékos lőtt gólt a bakonyiaknál.

A veszprémi csapat remekül védekezett, az első félidőben látottaknál sokkal hatékonyabban támadott, így szűk tíz perccel a vége előtt már néggyel vezetett. Bár a hajrában visszazárkózott mínusz egyre a BL-címvédő, Rodrigo Corrales bravúros védéseivel biztosította sikerét a Veszprém.

Ali Zein és Ahmed Adel öt-öt, Jehia el-Dera négy találattal, Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Tim Hornke öt, Felix Claar és Gisli Kristjansson négy-négy góllal, Sergey Hernández Ferrer tíz védéssel zárt.

A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén három döntetlen és hat Magdeburg-siker mellett hatodszor nyert a Veszprém. A német együttes március 21-én veszített legutóbb.

"Ez egy olyan nap, amikor edzőként nemcsak büszke vagy a csapatodra, hanem ennél sokkal többről van szó. Amit ma a játékosaim az összes problémánk ellenére beletettek - a szívüket, a lelküket -, az egészen elképesztő. Számomra ez nem egy cím, hanem valami olyan dolog, amiből tanulnunk kell" - idézi a veszprémi klub honlapja Xavier Pascual Fuertes vezetőedzőt.

Hozzátette: ha csapata képes erre, akkor rengeteg mindent elérhetnek, hiszen az alázat nem taktikáról, nem védekezésről és támadásról szól, hanem arról, hogy ki akar igazán nyerni, ki akar igazán harcolni.

"A második félidőben tüzet láttam a játékosaim szemében. Edzőként ez fantasztikus érzés. Ezt szeretném minden egyes alkalommal látni, de tudom, hogy ez nehéz. Rendkívül boldog és büszke vagyok" - magyarázta a spanyol szakvezető.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

