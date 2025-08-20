Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 20. Szerda István napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Nem temeti csapatát Robbie Keane, azt is elárulta, miben látja a reményt a továbbjutásra

2025. augusztus 20., szerda 07:45 | MTI
Ferencváros Robbie Keane értékelés BL-selejtező Qarabag

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a Qarabag játékosai úgy ünnepeltek kedden a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén kiharcolt 3-1-es győzelem után, mintha már továbbjutottak volna.

  • Nem temeti csapatát Robbie Keane, azt is elárulta, miben látja a reményt a továbbjutásra

Az azeri csapat többet birtokolta a labdát az első félidőben is, játékosai gyorsan és pontosan passzolták a labdát, de kifejezetten nagy gólhelyzetig ekkor még nem jutottak, majd az idei ötödik Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzésén az ötödik gólját szerző Varga Barnabás találatával vezetést szerzett a Ferencváros. Sőt Lenny Joseph kétszer is betalálhatott volna, de a szünetig maradt az egygólos hazai előny.

"Az ellenfél játékosai technikásabbak, ez látszódott is a pályán, és nem mondhatom, hogy uraltuk a mérkőzést, de az első félidő rendben volt " - mondta az MTI érdeklődésére Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. - "Vezetést szereztünk, sőt növelhettük is volna az előnyt."

Aztán közvetlenül a szünet előtt Ötvös Bence megsérült, a 27 esztendős védekező középpályás a bokáját fájlalta, és sírva hagyta el a pályát, ez pedig döntő momentumnak bizonyult. Fordulás után a Qarabag három gólt szerzett.

"Az orvosi diagnózisra még várni kell, de annyi biztos, hogy Ötvös kiválása a középpályáról érezhető veszteség volt számunkra - jegyezte meg a vezetőedző. - A gólokat nem azért kaptuk, mert az ellenfél felépített támadások végén kijátszott bennünket, hanem mert Ötvös hiányában könnyedén átjátszotta a középpályánkat, ráadásul bedobás és sarokrúgás után is kaptunk gólt. Csalódott vagyok az eredmény miatt."

Az ír szakember hozzátette, egyáltalán nem reménytelen csapata helyzete, csak hatékonyabban kellene a helyzeteket kihasználni.

"Megint látszódott, hogy a Bajnokok Ligájában mennyire apróságokon múlik egy-egy mérkőzés. Az ellenfél valamennyi kapura tartó lövéséből eredményes volt, de Varga Barnabásé után mi is szerezhettünk volna még gólt, elég csak Lenny Joseph két helyzetére gondolni, vagy mondhatnám Aleksandar Pesic és Jonathan Levi lehetőségét is. A Qarabag értékesítette a helyzeteit, mi pedig nem, és ez döntött."

A Ferencváros szakvezetője elmondta még, kétgólos hátránynál miben látja csapata esélyét a visszavágón.

"Látták, hogy ünnepeltek a játékosok? Az ellenfél már elhiszi, hogy továbbjutott, és ez reményt ad."

A Qarabag elsősorban a tavaly még a Ferencvárost erősítő, két gólpasszt is adó Kady Borges vezérletével a második félidőben magabiztosnak tűnt, és a 3-1-es győzelem után érthető volt az öröm játékosai és a szakmai stáb részéről. A vezetőedző azonban diplomatikusan nyilatkozott.

"Elégedett vagyok csapatom teljesítményével, de a visszavágón sokkal figyelmesebbnek és koncentráltabbnak kell lennünk, mert most is láthattuk, hogy a Ferencvárosban is vannak jó játékosok. Az első félidőben kapott gól nyomást helyezett ránk, ezért szünet után kockáztattunk" - fogalmazott Gurban Gurbanov, majd hozzátette, hogy az öltözőben megbeszéltek szerint játékosai a második félidőben még inkább gólra törően futballoztak, nem elégedtek meg az egyenlítéssel, és ennek a felfogásnak az eredménye a győzelem.

A korábbi azeri szövetségi kapitány, aki tizenhét éve vezetőedző a Qarabagnál, az MTI kérdésére is válaszolt.

"A továbbjutás még nem dőlt el, és hiba is lenne a részünkről, ha ezt elhinnénk. Ez már a Bajnokok Ligája-play off, itt valóban minden hibának, minden apróságnak jelentősége van. A Ferencváros bebizonyította, hogy bármilyen játékhelyzetben képes gólt szerezni, mi pedig képesek vagyunk elbizonytalanodni, ha gólt kapunk. A lényeg, hogy nem szabad elbízni magunkat, és ha lehet, ne engedjük az ellenfelet gólt szerezni."

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik Bakuban, közép-európai idő szerint 18.45-től. A párharc továbbjutója a Bajnokok Ligája-, míg vesztese az Európa-liga-főtáblán folytatja szereplését, s biztosan játszhat további nyolc-nyolc mérkőzést.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

További híreink

Súlyos bírság járhat érte – mutatjuk, mikor kell indexelni a körforgalomban

Likvidálták az egyik leghíresebb izraeli túsz elrablóját

Akiknek sosem csal a megérzése: ezeknek a csillagjegyeknek félelmetesen jó az intuíciója

A Qarabag edzője reagált Robbie Keane vádjaira a budapesti BL-mérkőzés után

Szegedi Erika: Hat bolygó együttállása hozza meg a szerelmet ennek a három csillagjegynek

Itt a játék vége, a magyar baloldal is elismerte Zelenszkij vereségét

Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

Gyász: elhunyt a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila

Háborús készültségbe lép Németország

További híreink

Háborús készültségbe lép Németország

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Óriási elismerés érte Kerkez Milost

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter
2
A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump
3
Óriási elismerés érte Kerkez Milost
4
Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó
5
Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost
6
Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében
7
Letartóztathatják a világhírű írónőt
8
Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó
9
Likvidálták az egyik leghíresebb izraeli túsz elrablóját
10
Monitor – Tiszás gyűlöletcunami: politikusok megölésével viccelődnek, kormánypárti szavazókból űznek gúnyt + videó

Legfrissebb híreink

Munkában az operatív törzs

Munkában az operatív törzs

 Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

 Az első félidő után még vezetett a Ferencváros az azeri Qarabag ellen kedd este a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, szünet után azonban fordított az ellenfél, és 3-1-re nyert.
Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak

 Thomas Bach eredményeit, sikereit, sportolói és sportvezetői kvalitásait a világ minden pontján elismerik, életműve magáért beszél - mondta Sulyok Tamás államfő, mielőtt átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában Budapesten.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!