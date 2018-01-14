Nem sikerült átírni a papírformát

2018. január 14.,
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2018. január 14., vasárnap 09:50, frissítve: vasárnap 10:38

Az olimpiai bajnok Dánia ellen kezdte meg szereplését a magyar férfikézilabda-válogatott a Horvátországban rendezett Európa-bajnokságon.

Ljubomir Vranjes csapata 32-25-re kikapott az első csoportmérkőzésen. A több poszton is megfiatalított magyar csapat 40 percen át szoros küzdelemben volt a dánokkal, akik végül az utolsó 20 percben húztak el. A magyarok legtöbb gólját az irányító Lékai Máté lőtte, ötször talált az ellenfél kapujába.

A csoport másik mérkőzésén a magyarok következő ellenfele, Spanyolország amely 32-17-re nyert Csehország válogatottja ellen.

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