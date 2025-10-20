Nem nyert Kenderesi Tamás – marad a négyéves eltiltás, ráadásul még fizethet is

Megosztás itt:

Az SzPress hírszolgálatnak Tiszeker Ágnes, a HUNADO vezetője számolt be arról, hogy sportoló sokféle védekezést mutatott be, így az ügye minden lehetséges jogi fórumot megjárt, de mindegyik, szám szerint három döntőbíróság is a HUNADO-nak adott igazat,

így a doppingvétség elkövetésének ténye egyértelművé vált, az eltiltás pedig jogerőssé.

Hozzátette, Magyarországon ez volt az első, így precedens értékű eset, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként.

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, 2016-ban Rio de Janeiróban 200 méter pillangón bronzérmes Kenderesi Tamásnak február végén emelkedett jogerőre doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az úszó fellebbezését és helyben hagyta a Magyar Antidopping Csoport elsőfokú, elmarasztaló döntését.

A sportoló ezt követően fordult a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz, Tiszeker Ágnes szerint ugyanakkor ez már nagyon kétséges lépés volt, ugyanis

a szervezet szakmai döntést nem hoz, kizárólag az eljárás menetét és jogszerűségét vizsgálja, illetve azt, hogy sérült-e bármely ponton a sportoló joga,

de ilyen nem történt, ezt a CAS döntés terjedelmes indoklásában is olvasni lehetett.

Tiszeker Ágnes konkrét számokat a sportoló adatainak védelme miatt nem árult el, azt viszont elmondta, hogy bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik Kenderesi a HUNADO-nak. Megjegyezte, mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie.

A 28 éves Kenderesi 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később eltiltották.

A tárgyalásával kapcsolatban korábban elmondta, felajánlották neki, hogy amennyiben elismeri a doppingvádat, kisebb mértékű büntetést kap, ő azonban, mivel - mint azt hangsúlyozta - "nem csinált semmit", ezt nem volt hajlandó elfogadni.

Kenderesi Tamás még márciusban adott több mint kétórás interjút Lelátó című műsorunknek: