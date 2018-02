Nem lobog orosz zászló a téli olimpia záróünnepségén sem

A záróünnepséggel hivatalosan is véget ért a 23. téli olimpia Phjongcshangban – Thomas Bach a sportolóknak és az önkénteseknek is megköszönte a szereplést, majd átadta az olimpiai zászlót Pekingnek, a 2022-es téli olimpia házigazdájának. A záróünnepség, ahogy lenni szokott, az olimpiai láng kialvásával és látványos tűzijátékkal zárult. Az oroszok nem vonulhattak nemzeti lobogójuk alatt, két sportolójuk is pozitív doppingtesztet produkált.

A 32. téli olimpia utolsó napja kezdődött a dél-koreai Phjongcshangban. Míg a pályákon az utolsó versenyek, a háttérben a sportdiplomáciai viták folytak. A legfontosabb kérdés az volt, hogy az immár két olimpiai aranyat és több érmet szerző orosz csapat a záróünnepségen felvonulhat-e Oroszország zászlója alatt.

„Miután megkaptuk az oroszországi olimpiai sportolók vizsgálóbizottságának jelentését, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 132. ülésén úgy döntött, nem függeszti fel az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a 2018-as phjongcshangi téli olimpia záróünnepségére” – jelentette be Thomas Bach NOB-elnök.

A döntés oka, hogy az eddigi doppingvizsgálaton két sportoló, egy bronzérmes curlingjátékos és egy bobversenyzőnő megbukott. Az orosz lobogó használatának feltétele mind a 168 orosz sportoló negatív tesztje lett volna.

A NOB arról is döntött, hogy ha több pozitív eredmény nem lesz, felfüggesztik az Orosz Olimpiai Bizottság büntetését, és ismét Oroszország színeiben indulhatnak a versenyzők az olimpiákon.

Oroszországot a 2014-es, szocsi téli olimpia után tiltották el, mert bebizonyosodott, hogy éveken át szisztematikusan, állami keretek közt adtak tiltott teljesítménynövelő szereket a sportolóknak.

A koreai téli olimpia egyik legnagyobb diplomáciai eredménye a két Korea jelképes egyesítése volt. A nyitóünnepségen együtt vonult be Észak- és Dél-Korea delegációja, a ceremónián pedig részt vett az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun húga is. A záróünnepségre is magas rangú delegáció érkezett, igaz őket már nem fogadták olyan szívélyesen. A két Korea közti hídon tüntetők akarták elállni a delegáció útvonalát, a konvoj azonban végül másik úton lépett be Dél-Koreába, és vonattal érkezett Phjongcshangba.