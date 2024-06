Nem kapott meccset az EB harmadik fordulójára a magyar rangadót elcsaló holland bíró

A végül 2-0-s német győzelemmel záruló Eb-összecsapásnak ráadásul a hajrájában is volt egy vitatott ítélete Makkeliének: a hazai tizenhatoson belül Emre Can kezéhez ért a labda, de végül nem kapott büntetőt Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.

