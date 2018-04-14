2018. április 14.,
szombat, Tibor napja

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Nem jött össze a fradis lányoknak a final four

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2018. április 14., szombat 21:38, frissítve: szombat 21:41

Nem sikerült a bravúr a Ferencváros női kézilabdacsapatának a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A Fradi 10 góllal, 32–22-re kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában, így nem jutott be a budapesti Final Fourba.

 

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