Nem csak a bírók lehetnek érintettek a török futballvilágot megrengető botrányban

A török élvonalbeli klubok megdöbbenéssel reagáltak a botrányra.

A Galatasaray közölte: a fejlemények rávilágítottak a török futballban régóta tapasztalható bizalmi válság súlyosságára.

A Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran kijelentette: hisz benne, hogy az ügy megoldódik, és új fejezet nyílik a török labdarúgás történetében.

A Besiktas átlátható vizsgálatot követelt, amely

mérföldkő lehet a sportág megtisztulásának útján.

A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) elnöke hétfőn bejelentette, hogy több száz török játékvezető rendelkezik fogadási számlával és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is. Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy "371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak".