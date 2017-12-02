2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Nem bírtak a lányok az Európa-bajnokkal

Hír TV

2017. december 2., szombat 22:04, frissítve: szombat 23:03

Vereséggel kezdte meg szereplését a magyar női kézilabda-válogatott a németországi világbajnokságon.

Kim Rasmussen együttese 30-22-re kapott ki Norvégia ellen a vb csoportkörének első fordulójában.

A csoportban még Svédország, Argentína, Lengyelország és Csehország szerepel – a hatosból az első négy jut tovább.

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kézilabdavilágbajnokság

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