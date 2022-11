Nem bírt egymással az angol és az amerikai csapat

Megosztás itt:

B csoport, 2. forduló:

Anglia-Egyesült Államok 0-0

al-Hor, al-Bajt Stadion, 68 463 néző, v.: Jesús Valenzuela (venezuelai)

Anglia:

Jordan Pickford - Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw - Declan Rice, Jude Bellingham (Jordan Henderson, 68.), Mason Mount - Bukayo Saka (Marcus Rashford, 78.), Harry Kane, Raheem Sterling (Jack Grealish, 68.)

Egyesült Államok:

Matt Turner - Sergino Dest (Shaq Moore, 77.), Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie (Brenden Aaronson, 77.), Yunus Musah - Tim Weah (Giovanni Reyna, 83.), Haji Wright (Josh Sargent, 83.), Christian Pulisic

A háromoroszlános gárda a meccs elejétől mezőnyfölényben futballozott, de az első negyedórában csupán egyetlen helyzete volt - akkor is egy védő blokkolta Kane próbálkozását -, mert a tengerentúli riválisa szervezetten védekezett. Az amerikaiak szórványos megindulásaik alkalmával szépen építették fel a támadásaikat, azonban komolyabb veszélyt nem tudtak okozni Pickford kapujánál, mígnem McKennie senkitől sem zavartatva hét méterről fölé bombázott. A helyzet után felbátorodó Egyesült Államok átvette az irányítást, sőt, Pulisic keresztlécen csattanó lövésével közel járt a gólhoz is. A szünetig hátralévő időben az angolok és a jobb oldalon végigfutó akcióikkal az amerikaiak is okoztak nehéz pillanatokat, azonban vezetést egyik csapat sem tudta megszerezni.

A második játékrész lüktető tempóban kezdődött, egymás után vezették lendületes támadásaikat a csapatok, nagyobb helyzet mégsem alakult ki. Néhány perc elteltével viszont az amerikai együttes beszorította az angolt. A második félidő derekára rendezte sorait az európai gárda, így kiegyenlítetté vált a mérkőzés, innentől egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk, maradt a gól nélküli döntetlen.

