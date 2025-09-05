Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Néhány csapat már kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra

2025. szeptember 05., péntek 10:27 | MTI

Uruguay, Paraguay és Kolumbia válogatottja is kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a dél-amerikai selejtezősorozat csütörtökön rendezett 17. fordulójában.

  • Néhány csapat már kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra

Korábban már Argentína, Ecuador és Brazília biztosította helyét a vb-n.

A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében tizenötödször indulnak a vb-n.

Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő.

Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer, a kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.

A tíz dél-amerikai együttesből hat jutott ki a jövő évi évi vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.

Eredmények, dél-amerikai világbajnoki selejtezők, 17. forduló:

Uruguay-Peru 3-0 (1-0)

Kolumbia-Bolívia 3-0 (1-0)

Argentína-Venezuela 3-0 (1-0)

Paraguay-Ecuador 0-0

Brazília-Chile 3-0 (1-0)

Az állás: 1. (és már kijutott) Argentína 38 pont, 2. (és már kijutott) Brazília 28, 3. Uruguay (és már kijutott) 27, 4. (és már kijutott) Ecuador 26, 5. (és már kijutott) Kolumbia 25 (22-15), 6. (és már kijutott) Paraguay 25 (13-10), 7. Venezuela 18, 8. Bolívia 17, 9. Peru 12 (már nem juthat ki), 10. Chile 10 (már nem juthat ki)

Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították a kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.

A jövő évi világbajnokság - a torna történetében először - 48 csapatos lesz.

MTI

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Gólyahír: megszülettek a sztárpár ikrei - Fotók

Pozsonyban kapott nagy pofont a német válogatott, spanyol-fieszta Szófiában

"Már a szüléskor se lesz sehol" – Megyeri Csilla párját darabokra tépik: azt mondják, botrányosan reagált a baba érkezésére

Merz egyre nagyobb bajban

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Nagelsmann nekiment a nagyképű játékosainak, forrnak az indulatok a történelmi szégyen után

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

További híreink

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó
2
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
3
Magyar Péter nagyot koppant
4
Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó
5
Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó
6
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában
7
Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó
8
Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására
9
Háttérkép – Katonai parádé és atomnagyhatalmak találkozója Pekingben + videó
10
Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!