Néhány csapat már kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra

Korábban már Argentína, Ecuador és Brazília biztosította helyét a vb-n.

A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében tizenötödször indulnak a vb-n.

Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő.

Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer, a kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.

A tíz dél-amerikai együttesből hat jutott ki a jövő évi évi vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.

Eredmények, dél-amerikai világbajnoki selejtezők, 17. forduló:

Uruguay-Peru 3-0 (1-0)

Kolumbia-Bolívia 3-0 (1-0)

Argentína-Venezuela 3-0 (1-0)

Paraguay-Ecuador 0-0

Brazília-Chile 3-0 (1-0)

Az állás: 1. (és már kijutott) Argentína 38 pont, 2. (és már kijutott) Brazília 28, 3. Uruguay (és már kijutott) 27, 4. (és már kijutott) Ecuador 26, 5. (és már kijutott) Kolumbia 25 (22-15), 6. (és már kijutott) Paraguay 25 (13-10), 7. Venezuela 18, 8. Bolívia 17, 9. Peru 12 (már nem juthat ki), 10. Chile 10 (már nem juthat ki)

Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították a kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.

A jövő évi világbajnokság - a torna történetében először - 48 csapatos lesz.

MTI