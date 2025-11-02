Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Pesti mese

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Negyedszer a legjobb: Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

2025. november 02., vasárnap 11:28 | MTI
Liverpool Szoboszlai Dominik meccs embere

A Liverpool magyar labdarúgóját, Szoboszlai Dominiket választották az Aston Villa ellen szombaton 2-0-ra megnyert mérkőzés legjobbjának az angol bajnokságban.

  • Negyedszer a legjobb: Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

A nemzeti együttes csapatkapitánya a szezonban immár negyedszer érdemelte ki ezt az elismerést, ráadásul ezúttal úgy, hogy csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese.

Egy gólpasszt ugyan adott, de Szoboszlai mesteri beadása után a francia Hugo Ekitike fejeséből született találatot les miatt érvénytelenítették.

Ennek ellenére a 25 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ugyanis valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.

A Premier League-ben címvédőként harmadik helyen álló Liverpool másik két magyar futballistája, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, utóbbit először nevezték a meccskeretbe.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

További híreink

A KIM saját halottjának tekinti Kassai Ilona színművészt

Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton

"Nagyon szeretlek titeket" - Süllős Gyula tragédiája után üzent az itthon maradt gyermek

Gerrard élő adásban mondott ítéletet Slotról a fontos győzelem után

Közleményt adott ki a Kensington-palota: Vilmosról és Katalinról van szó

Súlyos átverés áldozata lett Kerkez Milos, ráadásul Szalaht is belekeverték

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Szalah lett az ünnepelt hős, Szoboszlai pedig szokás szerint a Liverpool legjobbja

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

További híreink

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
9
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
10
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!