2017. november 18.,
szombat, Jenő napja

NB I: nyert a Fradi és az Újpest is

Hír TV

2017. november 18., szombat 18:24

A Ferencváros és az Újpest is győzött a labdarúgó NB I 16. fordulójában.

A zöld-fehérek a Paks otthonában győztek 2-0-ra, míg a lila-fehérek hazai pályán verték 2-1-re a bajnoki címvédő Honvédot. Nyertek az újoncok is. A Balmazújváros 2-1-re győzte le a Haladást, míg a Puskás Akadémia 1-0-ra verte a Diósgyőrt. A Mezőkövesd–Vasas mérkőzés 3-3-as döntetlent hozott.

Eredmények:
Balmazújváros–Haladás 2-1
Mezőkövesd–Vasas 3-3
Paks–Ferencváros 0-2
Puskás Akadémia–Diósgyőr 1-0
Újpest–Budapest Honvéd 2-1
Debrecen–Videoton

Hír TVvissza a címlapra
NB Ilabdarúgás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Rohamtempóban jönnek fel Gyurcsányék

2

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

3

Hír TV

Lázár: Csak Orbán Viktornak vagyok hajlandó dolgozni

4

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

5

Hír TV

Korózs: Félrevezette a kormány a nyugdíjasokat

6

Hír TV

Razzia volt a Mall.hu-nál