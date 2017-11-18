NB I: nyert a Fradi és az Újpest is

VÁLASZTÁSI NAGYGYÛLÉST SZERVEZETT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK BUDAPESTEN.
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FONTOSSÁGÁT HANGOZTATTÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTVEZETÕK A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM RENDEZVÉNYÉN.
LEGKEVESEBB HÁROM ÁTLAGOS CSALÁDI HÁZ ÁRÁT, 90 MILLIÓ FORINTOT REPÜLT EL ORBÁN VIKTOR EBBEN A KORMÁNYZATI CIKLUSBAN.
GYURCSÁNY FERENCHEZ HASONLÓAN VONA GÁBORT IS MEGKERESTÉK ISMERETLENEK ORBÁN ÁLLÍTÓLAGOS TITKOS SVÁJCI BANKSZÁMLÁJÁVAL KAPCSOLATBAN.
BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AHOL TANÚKÉNT HALLGATJÁK MEG JÖVÕ PÉNTEKEN A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL.
NEM ÁLLÍTANA JELÖLTET A JOBBIK JELÖLTJÉVEL SZEMBEN GYURCSÁNY, HA ANNAK MÚLTJA ELFOGADHATÓ A BALOLDALNAK - KLUBRÁDIÓ.
GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL.
ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓ NAGYRENDEZVÉNYÉN SALGÓTARJÁNBAN.
A DK SALGÓTARJÁNI PROGRAMBEMUTATÓJÁN A PÁRTELNÖK FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT.
CÁFOLTA AZ MSZP ÉS A DK A ZOOM.HU ÉRTESÜLÉSÉT, MISZERINT 62:44 ARÁNYBAN DÖNTÖTTEK AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK FELOSZTÁSÁRÓL.
MOLNÁR GYULA: AZ MSZP MEG AKAR ÉS MEG FOG ÁLLAPODNI POLITIKAI PARTNEREIVEL, NEM ELLENZÉK-, HANEM KORMÁNYVÁLTÁSRA KÉSZÜLNEK.
MINTEGY SZÁZ AKTIVISTÁVAL MEGNYITOTTA HIVATALOS KAMPÁNYÁT AZ LMP PÉNTEK DÉLUTÁN A BLAHA LUJZA TÉREN.
HÉTFÕN KEZDI AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A MOMENTUM A CIVILTÖRVÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL.
EMMI: MINDEN 35 ÉV ALATTI FIATALNAK MEGTÉRÍTI A KORMÁNY AZ ÚJ NYELVVIZSGA ÁRÁT A JÖVÕ ÉVTÕL.
MAGYAR POSTA: A MEGSZOKOTT RENDBEN TÖRTÉNIK AZ EMELT ÖSSZEGÛ NYUGDÍJAK KÉZBESÍTÉSE, DECEMBERBEN AZ ÜNNEPEK MIATT MÁR 4-ÉN ELKEZDIK A KIFIZETÉST.
ALÁÍRTÁK A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRÉT LÉTREHOZÓ NYILATKOZATOT AZ UNIÓS VEZETÕK GÖTEBORGBAN.
BÁR KORÁBBAN KOMOLY FENYEGETÉSNEK NEVEZTE A SZOCIÁLIS PILLÉRT, MOST MÉGIS ALÁÍRTA AZ ARRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT ORBÁN VIKTOR.
A SVÉDORSZÁGI TALÁLKOZÓN TÖBB UNIÓS VEZETÕVEL IS TÁRGYALT ORBÁN, AZ EP ELNÖKÉVEL SZÓBA KERÜLT A SOROS-ELLENES NEMZETI KONZULTÁCIÓ IS.
AZ EURÓPA TANÁCS FÕTITKÁRÁVAL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK JOGAIT KORLÁTOZÓ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYRÕL BESZÉLGETETT ORBÁN.
NÉMETH ZSOLT: AZ EP ELNÖKE FELSZÓLÍTOTTA UKRAJNÁT A VELENCEI BIZOTTSÁG DECEMBER 9-ÉN NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÕ AJÁNLÁSAINAK VÉGREHAJTÁSÁRA.
DECEMBER 4-ÉRE HALASZTOTTA DÖNTÉSÉT AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG A BELGIUMBAN TARTÓZKODÓ ÖT KORÁBBI KATALÁN VEZETÕ ÜGYÉBEN.
VÁRHATÓAN 2019. MÁRCIUS 29-ÉN LÉP KI NAGY-BRITANNIA AZ EURÓPAI UNIÓBÓL.
BREXIT-ÜGYI MINISZTER: AZ EU NEM MINDIG VISZONOZZA LONDON KOMPROMISSZUMKÉSZSÉGÉT.
461 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI SPANYOL MENTÕHAJÓK A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL.
DONALD TRUMP FELFÜGGESZTETTE AZ ELEFÁNTTRÓFEA AMERIKAI BEVITELÉT ENGEDÉLYEZÕ DÖNTÉST.
ELHUNYT MALCOLM YOUNG ROCKZENÉSZ, GITÁROS, DALSZÖVEGÍRÓ, AZ AC/DC ALAPÍTÓ TAGJA.
ÕRIZETBE VETTE ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ELNÖK KÖRNYEZETÉNEK TÖBB TAGJÁT A HADSEREG, AZ ELNÖKÖT SAJÁT PÁRTJA IS LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL.
TÖBB TÍZEZREN KÖVETELTÉK ZIMBABWE FÕVÁROSÁBAN ROBERT MUGABE, A 93 ÉVES DIKTÁTOR TÁVOZÁSÁT.
EGY JÁRMÛRÕL LESZAKADT ALKATRÉSZ OKOZOTT BALESETET A 63-AS ÚTON SÁRBOGÁRDNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÁROKBA HAJOTT EGY AUTÓ A 25-ÖS FÕÚTON EGER ÉS SZARVASKÕ KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT RENDELT EL ÚJABB KILENC FRADI-SZURKOLÓVAL SZEMBEN.
KIGYULLADT EGY LAKÓHÁZ HAJDÚSZOBOSZLÓ KÜLTERÜLETÉN, A TÛZBÕL KÉT EMBERT HOZTAK KI, EGYIKÜK MEGHALT.
50 ÉVES DROGDÍLERT FOGTAK GÖDÖN, A HÁZKUTATÁS SORÁN EGY KILÓNYI KOKAINT, SPEEDET ÉS MARIHUÁNÁT, ILLETVE EGYMILLIÓ FORINTOT TALÁLTAK NÁLA.
ELFOGTÁK BUDAÖRS, TÖRÖKBÁLINT ÉS BIATORBÁGY RÉMÉT, A FÉRFI 2014 ÓTA 55 HELYRE TÖRT BE, KÉSZPÉNZT, ÉKSZERT, MÛSZAKI CIKKEKET RABOLT.