Napindító - Atlétikai rekordok testközelből

"Mike Powelltől csak kimondom a nevét, akkor most is a szó jó értelmében kiráz a hideg, és emlékszem arra az ugrására 1991-ben a tokiói világbajnokságon minden idők legjobb távolugró döntőjére a vb-ken, ahol ő is, és Carl Lewis is világcsúcsot ugrottak. Mind a ketten 8.90 centinél nagyobbat, Pál ugrott nagyobbat 8.95-tel, azóta nem tudták megdönteni. Érdekes, hogy Bob Bimon világcsúcsát döntöttem, aki 1968-as volt, tehát ez a távol világcsúcs, ez jó sok évtizedig marad" - Gyulai Márton sportszakmai vezérigazgató-helyettes, az Európai Atlétikai Szövetség (EA) végrehajtó bizottságának tagja.

Ilyen és ehhez hasonló rekordokat mutat be az április 14-én hivatalosan is megnyitott MOWA, azaz a Museum Of World Athletics, az Atlétikai Világbajnokság kísérő kiállítása.