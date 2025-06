Nálunk és a svédeknél is vannak érzékeny veszteségek a pénteki meccs előtt

Megosztás itt:

"Kerkez Milos és Varga Barnabás kisebb panasz miatt nem lép pályára a Puskás Arénában. Van más véleményes helyzet is, de remélem, az számunkra kedvezően dől el" - mondta a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető a telki edzőközpontban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

A hatvanéves szakember az MTI érdeklődésére kifejtette, elsősorban tüzet és a küzdeni akarást szeretné látni a tanítványain, ami a párharcok megnyeréséhez vezethet. Hozzátette, ilyenkor óhatatlanul mindenki gondol már a szeptemberben rajtoló világbajnoki selejtezőkre, de ezekből a barátságos meccsekből szeretnének olyan következtetéseket levonni, ami előre visz. Megjegyezte, a jó emlékekhez és a megfelelő önbizalomhoz a jó eredmény is elengedhetetlen.

"Magas játékminőség és fizikalitás jellemzi a svéd csapatot, amelynek ezúttal támadásban lehet problémája, mivel

két legjobb csatára, Alexander Isak és Viktor Gyökeres nem áll a rendelkezésére.

A rivális egész pályás letámadást alkalmaz, amivel nehéz helyzetbe tudja hozni az ellenfeleit, játékosai kifejezetten keresik az egy az egy elleni párharcokat és rögzített helyzetben is nagyon ügyesek" - jellemezte a skandináv együttest.

Rossi arról is szót ejtett, hogy az eddigi két edzésen nemcsak kipróbáltak új taktikai elemeket, hanem az elvárásai szerint teljesültek is, a futballisták pedig pozitív visszajelzéseket adtak számára. Mint mondta, ezt szeretnék úgy tesztelni, hogy "ellenfél is van a pályán".

"Barátságos meccsek esetében előfordulhat, hogy egyesek kisebb sérülésre hivatkozva lemondják a szereplést, nálunk ez talán annak köszönhetően nem jellemző, hogy nincs annyi nagy sztár, ezért erősebb az összetartozás érzése. Annak ellenére, hogy nekünk barátságos mérkőzések következnek, minden játékoson azt látom, hogy a lehető legjobban akar teljesíteni" - méltatta a nemzeti együttes közösségét Rossi.

"Svédországban nagyon jó, technikás játékosok vannak. Az első naptól azt érzem, hogy magas színvonalat képviselnek, azaz erős ellenféllel nézünk szembe"

- osztotta meg személyes tapasztalatait az AIK Stockholmban futballozó Csongvai Áron. "A csapattársaimmal természetesen szóba került a meccs, a meghívók megérkezése után egyből beszéltünk róla. Mivel jó viszonyom van a kapus Kristoffer Nordfeldttel és a támadó Anton Saletrosszal is, így számomra még különlegesebb lesz ez az összecsapás".

A 24 éves középpályás kifejtette, nagyon boldog, hogy két és fél év után újra meghívót kapott. Szerinte a remek hangulat mit sem változott, ugyanis köztudott, hogy nagyszerű összhang van a csapaton belül. Elárulta közös meccsnézés nem volt, de azért sokan megtekintették a vb-selejtezős ellenfél, Portugália németek ellen 2-1-re megnyert Nemzetek Ligája-elődöntőjét, ugyanakkor hozzátette, jelenleg még nem ezen van a hangsúly.

A magyarok pénteken 19.30-tól fogadják Svédország csapatát a Puskás Arénában, négy nappal később pedig - közép-európai idő szerint - 18 órától Azerbajdzsán ellen lépnek pályára Bakuban. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió. Ez a két meccs szolgál utolsó felkészülési lehetőségként az őszi vb-selejtezőre, amelyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél. A kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Balogh, Orbán, Dárdai M. - Bolla, Schäfer, Dárdai B., Nagy Zs. - Szoboszlai, Gazdag - Sallai