2025. 11. 01. Szombat
Sport

Nagyot szakított a magyar együttes a francia csapat ellen

2025. november 01., szombat 18:30 | MTI

A címvédő Győr házigazdaként 31-27-re legyőzte a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton.

  • Nagyot szakított a magyar együttes a francia csapat ellen

Per Johansson vezetőedző rossz hírrel szolgált a mérkőzés előtt: elmondása szerint fejbe lőtték az egyik edzésen Szemerey Zsófit, így a válogatott kapus sérülés miatt nem állhatott a győriek rendelkezésére a szombati összecsapáson.

A hazaiak francia hálóőre, Hatadou Sako rögtön bravúros hárítással mutatkozott be, majd a metzi magyar légiós, Albek Anna balkezes bombáját hatástalanította. Ezzel együtt a harmadik percben 2-1-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző. A nyolcadik percben viszont már 5-2 volt a hazaiak javára, annak is köszönhetően, hogy Sako védte Albek büntetőjét.

Az első félidő közepén vezetett először négy góllal a Győr (8-4), húsz perc elteltével pedig - a remek védekezés nyomán - 10-4-es állást ünnepelhetett a hazai nézősereg. A Metz edzője már a második idejét is kikérte, ám érdemben ez sem segített az irányítóposzton a franciák másik magyarját, Vámos Petrát is bevető vendégeken, akiknél a folyamatos zavarodottság jelei mutatkoztak.

Bár a győriek is adtak el labdát, a szünetig így is megnyugtató előnyt alakítottak ki nem kis mértékben a félóra alatt már jóval tíz fölötti védésnél tartó Sako jóvoltából és a hatékony támadójátéknak betudhatóan (16-8).

A fordulást követően a címvédő növelte a különbséget (17-8), ötpercnyi hazai gólszünetet kihasználva viszont javítottak a vendégek (18-12). A 43. percre aztán "helyreállt a rend": ismét nyolc gól lett a differencia (22-14). A játékrész közepére megint romlott a hazai mérleg (22-16), a 46. percben pedig öttalálatnyira közelítették meg a győrieket a metziek (22-17).

Az utolsó tíz percet Vámos sistergő lökete vezette fel (24-19), majd felváltva estek találatok itt is, ott is, egészen 26-21-ig, amikor a franciák szorosabbá tették a rangadót, de jött a gyors válasz is (27-22). 27-23-nál Johansson időt kért, ám győri gól helyett Vámos villant (27-24), 28-26-nál – a talán legfontosabb pillanatban, három perccel a vége előtt – Helena Elver volt eredményes, Sako pedig sokadszorra védett, s innentől már nem volt kérdés, ki nyer. A Győr 31-27-re diadalmaskodva őrizte meg veretlenségét a BL-ben.

A vesztes vendégeknek 61, az ETO-nak viszont "csak" 53 kapura lövése volt, mégis utóbbi nyert négy találattal.

Bruna de Paula nyolc, Fodor Csenge négy góllal, Hatadou Sako 24 védéssel járult hozzá a szezonban továbbra is százszázalékos győriek vártnál is simább sikeréhez. A túloldalon Sarah Bouktit hét, Léna Grandveau öt, Vámos Petra három, Albek Anna egy találattal zárt, Sabrina Novotnának 11, Johanna Bundsennek hat védése volt.

Végeredmény: Győri Audi ETO KC-Metz HB (francia) 31-27 (16-8).

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

