2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Nagyot nyert a Világjátékokon Törőcsik Zsófia

2025. augusztus 10., vasárnap 10:16 | MTI
Csengtu világjátékok Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárkodás

Törőcsik Zsófia ezüstérmet nyert szabadtüdős búvárkodásban a kínai Csengtuban zajló Világjátékok vasárnapi versenyapján.

  • Nagyot nyert a Világjátékokon Törőcsik Zsófia

A Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala szerint az nOxygen Apnea Club sportolója az uszony nélküli számban végzett a második helyen a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.

A Világjátékok honlapja szerint Törőcsik 212,5 métert teljesített egy levegővétellel. A győztes lengyel Julia Malgorzata Kozerska 222,5 méterrel új világcsúcsot ért el.

"Nem igazán tudtam, hogy mire számíthatok, mert még egy-két nappal ezelőtt is beteg voltam, sőt egy kicsit talán még most is, de úgy néz ki, hogy jól sikerült, szóval magamat is megleptem ezzel az eredménnyel" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a magyar versenyző.

Hangsúlyozta: kilenc métert javított az eddigi egyéni csúcsán, ami elképesztő és hihetetlen számára.

Törőcsik felidézte, hogy mindössze két és fél évvel ezelőtt ismerkedett meg a sportággal, előtte triatlonozott, ami nagyon jól megalapozta azt, hogy a szabadtüdős búvárkodásban remek eredményeket ért el a közelmúltban.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két ezüst- és egy bronzérem.

Forrás: MTI

Fotó: Bacskó László/nOxygen Apnea Club

 

