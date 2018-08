Nagyot lépett egy család, 200 gyereknek adnak edzéslehetőséget

Nem sokkal az átadás után elsőként a gyerekek vehették birtokba az új csömöri dzsúdócsarnokot. A mintegy 300 négyzetméteres tatami iskolaidőben a helyi gyerekeké lesz, délután pedig a sportegyesület versenyzői edzhetnek rajta.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beruházás a maga nemében egyedülálló, mivel egy magáncég építette meg a csarnokot. „Támogatandó, hogy ilyen együttműködés létrejöjjön, az államnak persze meg van a feladata és a felelőssége ezen a területen, hogy sportfejlesztéseket hajtson végre, de hogyha ez magánerőből valósul meg, és magánemberek ilyen típusú fejlesztéseket valósítanak meg, akkor szívesen állunk mi is rendelkezésre, és az együttműködés az állam részéről is nyitott, úgyhogy szeretnénk is ezeket az együttműködéseket folyamatosan erősíteni” – mondta Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár.

A beruházás második fázisaként egy 10 állásos földalatti sportlőteret is kialakítanak majd. „A kormányzatnak az a döntése, hogy valamennyi járásban legyen lehetősége a fiataloknak a sportlövészettel megismerkedni, és nyilván hogyha arra igény van, akkor ezeket lehet ötvözni, hiszen a honvédelmi sportszövetség, mint köztestület, amely másfél évvel ezelőtt jött létre, amelynek az elnökeként is dolgozhatom, ez mind-mind azt az országos hálózatot próbálja kiépíteni, amelyben honvédelmi sportközpontok lesznek” – fogalmazott Simicskó István, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos.

A Magyar Judo Szövetség elnöke szerint közel 25 ezren űzik ezt a sportot Magyarországon. Tóth László a Hír TV-nek azt mondta: korábban még nem volt példa arra, hogy valaki önerőből építsen dzsúdócsarnokot.

„Azért különleges ez a mai alkalom, mert először találkozunk a magyar dzsúdó történetében egy olyan kezdeményezéssel, hogy gyakorlatilag egy mecenatúrából, önerőből a Bánhidi-család épített egy gyönyörű dzsúdócsarnokot, egybefogva a helyi közösséget, és gyakorlatilag a környező iskolákat is bevonva szeptemberben egy olyan fantasztikus lehetőséggel indulunk itt Csömörön, ami azt gondolom, hogy az ország bármelyik helyén irigylésre méltó lehet” – hangsúlyozta.

A tervek szerint szeptembertől mintegy 200 gyermek járhat majd rendszeresen edzeni az új csarnokba.