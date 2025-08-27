Keresés

2025. 08. 27. Szerda
Nagyot küzdött, de végül elbúcsúzott a Ferencváros

2025. augusztus 27., szerda 20:48 | MTI
Ferencváros BL-selejtező Qarabag

A Ferencváros 3-2-re győzött idegenben az azeri Qarabag FK ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának szerdai visszavágóján, de 5-4-es összesítéssel kiesett, és az Európa-liga főtábláján folytatja szereplését.

  • Nagyot küzdött, de végül elbúcsúzott a Ferencváros

Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, a Ferencváros vezetést szerzett, jól is játszott, de a Qarabag még az első félidőben fordított. Szünet után a magyar bajnok talált be kétszer, újra vezetett és a hajrában a hosszabbításért támadott, de az eredmény már nem változott.

Kiesésével a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában folytatja, míg a Qarabag a 2017/18-as idény után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Qarabag (azeri)-Ferencvárosi TC 2-3 (2-1)

-----------------------------------------

Baku, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerzők: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), illetve Joseph (14.), Varga B. (55.), Tóth A. (82.)

sárga lap: Pedro Bicalho (37.), Medina (53.), M. Silva (81.), illetve Kanikovszki (42.), Keita (56.), Cissé (90.)

továbbjutott: a Qarabag, 5-4-es összesítéssel.

Qarabag:

--------

Kochalski - M. Silva, Mustafazade, Medina, Dzsafargulijev (Bajramov, 84.) - Pedro Bicalho, Jankovic - Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 95.), Zoubir (Kouakou, 84.) - Akhundzade (Gurbanli, 94.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda (Nagy B., 69.) - Ötvös (Pesic, a szünetben), Keita (Tóth A., 73.) - Joseph (Gruber, 73.), Kanikovszki, Levi (Cadu, a szünetben) - Varga B.

I. félidő:

---------

14. perc: Keita tette ki jobbra a labdát Varga Barnabásnak, a támadó laposan középre rúgta, érkezett Joseph és három méterről jobbal a léc alá emelt. (0-1)

25. perc: Akhundzade futott a bal szélen, kibillentette egyensúlyából Ötvöst, majd középre passzolt, az egyedül érkező Leandro Andrade átvette a labdát, majd 10 méterről ballal a bal alsó sarokba gurított. (1-1)

45. perc: Leandro Andrade a jobb oldalvonal mellett kibújt O'Dowda és Ötvös között, végigsprintelt a Ferencváros térfelén, majd középre adott, Zoubir pedig 12 méterről a kapu közepébe lőtt. (2-1)

II. félidő:

----------

55. perc: Joseph rúgta el a labdát a tizenhatoson belül, amikor Medina eltalálta a csatárt. A megítélt büntetőt Varga Barnabás végezte el és jobbal a bal alsó sarokba lőtt. (2-2)

82. perc: Tóth Alex végzett el szabadrúgást a bal oldalvonal mellől, a tizenhatos sarkához közel, és jobbal a kapu bal oldalába csavarta a labdát. (2-3)

Robbie Keane vezetőedző három helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatához képest, Stefan Gartenmann, Szalai Gábor és Tóth Alex helyett Ibrahim Cissé, Naby Keita és Jonathan Levi kapott lehetőséget, ráadásul a Ferencváros a megszokott három helyett ezúttal négy védővel állt fel. Pályára lépett viszont a középpályás Ötvös Bence, aki az első mérkőzés első félidejében bokasérülés miatt kért cserét, a kiesése után pedig csapata három gólt kapott. A Qarabag viszont ugyanazzal a tizeneggyel kezdett, mint a Groupama Arénában, de a mérkőzés elején nyoma sem volt a korábban látott gyors támadásainak. Sőt, a zöld-fehérek kezdtek jobban, és idei hatodik BL-selejtezős mérkőzésükön negyedszer is vezetést szereztek: a 14. percben Lenny Joseph volt eredményes.

Az előny megszerzését követően is támadásban maradt a magyar bajnok, Varga Barnabás és Gabi Kanikovszki is gólt szerezhetett volna, de a támadó közelről a bal kapufa mellé lőtt, az izraeli középpályás próbálkozását pedig a hazaiak lengyel kapusa védte. A két lehetőség mellett az FTC letámadott, rendre az ellenfél térfelén tartotta a labdát, és magabiztosan futballozott. A játékrész közepén aztán a Qarabag először jutott el a Ferencváros kapujáig, egyenlített is, a zöld-fehérek pedig elbizonytalanodtak. Az azeri bajnok egyre több gyors ellentámadást vezetett és közvetlenül a szünet előtt átvette a vezetést.

Fordulás után a harminchatszoros magyar bajnok hasonlóan kezdett, mint az első félidőben, Varga Barnabás - tizenegyesből - idei hatodik Bajnokok Ligája-selejtezőjén a hatodik gólját szerezte, és az egyenlítés után is próbált a hazaiak kapujának közelében maradni. Az azeriek azonban látványosan lassították a játékot, még inkább visszahúzódtak, miközben a csereként pályára lépő Cadu, Gruber Zsombor és Tóth Alex próbált új lendületet vinni a vendégek támadásaiba. Utóbbi játékos éjszakai rosszulléte miatt maradt ki a kezdőcsapatból, mindez azonban nem látszódott a 82. percben, amikor szabadrúgásból hatalmas gólt szerzett, és csapata a hajrában a hosszabbításért harcolt. Varga Barnabás révén közel is került ehhez, de a csatár közeli fejesénél a hazaiak kapusa kiütötte a bal alsó sarokba tartó labdát. Az eredmény már nem változott, így a Ferencváros számára az Európa-liga főtábláján folytatódik az idény. Az alapszakasz sorsolására pénteken 13 órakor kerül sor Monte-Carlóban.

Fotó: Cadu, az FTC (b) és Emmanuel Addai, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája negyedik, utolsó fordulójának Qarabag-Ferencvárosi TC visszavágó mérkőzésén Bakuban 2025. augusztus 27-én. MTI/EPA

