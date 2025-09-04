Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában

Megosztás itt:

A WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékos csütörtökön a rangsorban 89. brit Francesca Jonesszal, a torna negyedik kiemeltjével csapott össze. Az első játszmában a végjátékig mindkét teniszező hozta az adogatását, Udvardy aztán a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél vette el riválisa szerváját. A második szettet szintén egyetlen brék döntötte el, azt viszont a brit érte el, így sikerült egyenlítenie. A döntő játszmát Udvardy kezdte jobban, gyorsan elhúzott 3:0-ra, viszont 4:2-nél a brit visszavette az elveszített szerváját. Ezek után következett egy maratoni hosszúságú játék, amelynek végén a magyar sportoló a harmadik bréklabdáját ki tudta használni, majd 5:3-nál magabiztosan kiadogatta a mérkőzést, amely 2 óra 14 percig tartott. Udvardy Panna az elődöntőben a világranglistán 544. orosz Marija Kozirjevával csap majd össze. Eredmény, negyeddöntő: Udvardy Panna-Francesca Jones (brit, 4.) 6:4, 4:6, 6:3

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock