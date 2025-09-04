Keresés

2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában

2025. szeptember 04., csütörtök 22:07 | MTI
elődöntő Guadalajara Udvardy Panna keménypályás női challenger tenisztorna

Udvardy Panna harmadik mérkőzését is megnyerte a Guadalajarában zajló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztorna főtábláján, így az elődöntőbe jutott.

  • Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában

A WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékos csütörtökön a rangsorban 89. brit Francesca Jonesszal, a torna negyedik kiemeltjével csapott össze. Az első játszmában a végjátékig mindkét teniszező hozta az adogatását, Udvardy aztán a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél vette el riválisa szerváját. A második szettet szintén egyetlen brék döntötte el, azt viszont a brit érte el, így sikerült egyenlítenie. A döntő játszmát Udvardy kezdte jobban, gyorsan elhúzott 3:0-ra, viszont 4:2-nél a brit visszavette az elveszített szerváját. Ezek után következett egy maratoni hosszúságú játék, amelynek végén a magyar sportoló a harmadik bréklabdáját ki tudta használni, majd 5:3-nál magabiztosan kiadogatta a mérkőzést, amely 2 óra 14 percig tartott. Udvardy Panna az elődöntőben a világranglistán 544. orosz Marija Kozirjevával csap majd össze. Eredmény, negyeddöntő: Udvardy Panna-Francesca Jones (brit, 4.) 6:4, 4:6, 6:3

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

 A tihanyi Tranzit Fesztiválon a magyar nemzeti szuverenitás kérdése került terítékre. Tuzson Bence, László András és Horváth József élesen bírálták a brüsszeli politikai nyomásgyakorlást és a Tisza Párt szerepét, amely szerintük inkább külföldi érdekeket szolgál, mintsem valódi politikai alternatívát kínál. A 2026-os választások tétje: megőrizhető-e Magyarország függetlensége?

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

