Nagyon nem mindegy, hogy első- vagy másodosztály

Nemcsak a dicsőség miatt fontos a csapatoknak, hogy a kiemelt első osztályban, vagy a második vonalban folytathatják a szereplést. A klubok legnagyobb bevétele az a központi forrás, amit a labdarúgó szövetség oszt szét a televíziós közvetítésekből és a szerencsejátékból érkező pénzekből. A Hír TV-nek nyilatkozó sportközgazdász szerint: az első- és másodosztály között évente százmilliós nagyságrendű különbségről van szó. Vagyis az NB I-es csapatok jóval több ilyen bevételre számíthatnak.

„Egy feljutó csapatnak jelentősen megugrik a költségvetése, míg egy kieső csapatnak jelentősen visszaesik a költségvetése. Az például máris egy komoly gondot jelenthet – bármelyik irányba is változik ugye az osztálya az adott csapatnak –, hogy milyen játékoskeretet tud működtetni. Hisz egy kieső csapatnál könnyen lehet, hogy nem tud megtartani játékosokat. Külföldieket eleve nem is tud, mert ugye II. osztályban azzal nem tud működni, de magyar játékosok közül is lehet, hogy lesz olyan akit nem tud megtartani, mert kisebb költségvetéssel olyan fizetési igénye van, amit nem tud biztosítani” – jegyezte meg Szabados Gábor sportközgazdász.