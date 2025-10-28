Keresés

Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

2025. október 28., kedd 22:36 | MTI
Vasas Olimpiakosz Bajnokok Ligája magyar vereség

A Vasas házigazdaként 15-5-re kikapott a görög Olimpiakosztól a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden.

  • Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

A magyar csapat mind a négy negyedet elveszítette, sőt a másodikban és a negyedikben gólt sem szerzett.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

VasasPlaket-Olimpiakosz (görög) 5-15 (2-5, 0-3, 3-5, 0-2)

------------------------------------------------------

a Vasas gólszerzői: Lakatos 2, Gábor, Sélley-Rauscher, Djurdjic 1-1

A magyar bajnoki ezüstérmes két hete majdnem borította a papírformát a szerb Radnicki Kragujevaccal szemben, mert vendégként csak 17-16-os vereséget szenvedett.

Ezúttal a még erősebbnek tűnő, Zalánki Gergővel és Angyal Dániellel felálló Olimpiakosszal került szembe a magyar csapat,

amelynek védekezésben kellett javulnia ahhoz, hogy legyen esélye a győzelemre. A görög alakulat az első fordulóban 13-9-re verte a horvát Mladost Zagrebet.

A Komjádi Uszodában rendezett keddi mérkőzés első negyedében a Vasasnak nem sikerült javulnia védekezésben, a görögöknek tíz kapura lövést engedélyeztek, ezek közül ötöt gólra is váltottak (2-5). A helyzet a második felvonásban sem változott, sőt a nagyszünet előtt eldőlt a mérkőzés, hiszen 16 percet követően már 8-2-es előnyben volt a vendégcsapat.

A házigazdák a harmadik negyedben két és fél percen belül több gólt szereztek, mint addig összesen, de a felzárkózásra nem volt esélyük, sőt a meccs végén tízgólos különbség alakult ki a csapatok között. A vendégek fölényét az is mutatja, hogy 33 kapura lövésük volt, a Vasasnak viszont csak 22.

A magyar kapuban Mizsei Márton 11 lövést védett. A görögöknél Angyal egy, Zalánki két gólt szerzett, Emmanuil Cerdevasz 17 védéssel zárt.

A harmadik fordulóban, november 11-én a Mladost Zagrebet fogadja Slobodan Nikic vezetőedző együttese.

A BL főtábláján négy darab négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első két-két helyezett jut a negyeddöntős csoportkörbe, ahonnan újabb két-két csapat harcolhatja ki a négyes döntőbe kerülést.

Fotó: Gyárfás Tamás Balázs, a Vasas (j) és Joánisz Funtulisz, az Olimpiakosz játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában játszott VasasPlaket - Olimpiakosz mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2025. október 28-án. VasasPlaket-Olimpiakosz 5-15. MTI/Bodnár Boglárka

„Silányak a vezetőink" – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

 Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.

Háború Ukrajnában

