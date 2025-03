Nagy Péter a Magyar Súlyemelő Szövetség új elnöke

Megosztás itt:

A 39 éves szegedi sportember a küldöttektől 46 szavazatot kapott, míg a 2008 óta hivatalban lévő Dobos Imrére 38-an voksoltak.

A fórumon nagy arányú volt a részvétel és hamar vita támadt eljárási kérdésekben, de még a napirendi pontok elfogadásában is. Azzal együtt is nehezen léptek tovább, hogy két jogász ügyelt a rendre és közjegyző is jelen volt.

A több órás közgyűlés végén amikor végeredményt hirdettek, vastaps közepette zengett a Magyar Sport Házának nagyterme és zúgott a "Nagy Peti!" skandálás, jeléül annak, hogy a többség változást akart.

Az újonnan megválasztott elnök az MTI-nek úgy fogalmazott, hogy nagy harc, kemény küzdelem folyt a közgyűlésen, ahol példaértékűen nagy arányú volt a részvétel.

"Örülök a sikernek, annak, hogy a többség a változás mellé állt, de még rengeteg munka vár ránk, annyira nehéz helyzetben van a magyar súlyemelés" - mondta Nagy Péter.

A válogatottságtól elköszönt, de változatlanul aktív ólomsúlyú olimpiai hetedik Nagy Péter négy évre kapott bizalmat a szervezet tisztújító közgyűlésén.

MTI