Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett összecsapáson a magyarok már a 3. percben a vendégek kapujába találtak, de ez a gól még les miatt érvénytelen volt. A 28.-ban viszont megszületett a vezetés, balról érkezett középre a labda, Mayer Zsófia pedig közelről nem hibázott. Két perccel később magas letámadás eredményeként megszerezte a labdát a magyar csapat és ezúttal Pusztai Sára passzolt a kapuba.

A 64. percben a csereként beállt Kaján Zsanett kapott jó indítást a bal összekötő helyén és pontosan fejezte be az akciót, tíz perccel később pedig jobbról jött a beívelés, majd Csiszár Henrietta 12 méterről, középről kapásból lőtt látványos gólt.

Története során először mérkőzött meg a magyar nemzeti együttes Luxemburg válogatottjával. A magyarok a Nemzetek Ligájában legutóbb a C ligába csúsztak vissza, míg az ellenfél éppen onnan jutott fel a B-be, a világranglistán viszont sokkal előrébb állnak a magyarok, a 47. helyet foglalják el, a luxemburgiak pedig a 110.-et.

Szarvas Alexandra együttese kedden a szlovákokkal csap össze Szencen.

Az európai válogatottakra jövőre világbajnoki selejtezők várnak.

Forrás: MTI

Fotó: MTI