Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Nagy döntést hozott Lékai Máté, eljött a búcsú ideje

2025. szeptember 03., szerda 12:21 | MTI
kézilabda válogatott búcsú Lékai Máté

Lékai Máté nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros 37 éves irányítója szerdán jelentette be döntését.

  • Nagy döntést hozott Lékai Máté, eljött a búcsú ideje

"Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége" - fogalmazott Lékai a magyar szövetség oldalán.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

További híreink

Ilyet még nem látott: a pornós Molnár Anikó új dolgot vállalt be – videó

Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor: „Nálunk is vannak viták”

Mióta elárulta Marco Rossit, átok sújtja a válogatott csatárt

Mosolyszünet a válogatottban? A nyeretlen Sallai hadat üzent Szoboszlainak

Brutális blöff terjed a Tisza Pártról, Magyar Péterék elkeserednek, ha ezt meglátják

„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

Darázscsapda házilag: a rovarirtó titkos receptje, ami garantáltan működik

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

További híreink

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek

Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó
2
A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki
3
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
4
Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében
5
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
6
Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül
7
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
8
Itt a döntés Szoboszlai Dominikról az angolok legendájától
9
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek
10
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!