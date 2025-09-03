Nagy döntést hozott Lékai Máté, eljött a búcsú ideje

Megosztás itt:

"Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége" - fogalmazott Lékai a magyar szövetség oldalán.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, amelynek kapitánya is volt, és amellyel olimpiáról negyedik, világbajnokságról és Európa-bajnokságról pedig ötödik hely a legjobbja.

Fotó: MTI/Illyés Tibor