Nagy dolgokra készül Sallai Roland az új csapatánál

"Roland erős gyerek, szereti a kihívásokat. Freiburgban is sokkal nehezebb helyzete volt magyarként, mint a német játékosoknak, tehát neki állandóan meg kellett küzdenie, hogy kezdőjátékos legyen. Nem féltem ettől az új kihívástól. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja vívni ezt a harcot is, és be fogja magát játszani a kezdőcsapatba" - szögezte le Sallai Tibor.

