2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Nagy csatában maradt alul Fucsovics

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:06, frissítve: szerda 21:11

Nagy csatában elpuskázott öt meccslabdát is,  így kapott ki Fucsovics Márton az indiai Púnában kemény pályás tenisztorna nyolcaddöntőjében. A tavaly kiváló évet zárt magyar játékos a negyedikként kiemelt Benoit Paire ellen kapott ki 4:6, 7:6, 6:7 arányban.

A francia versenyző a holland Robin Haaséval találkozik a negyeddöntőben.

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teniszFucsovics Márton

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