Nagy Ádám: akár a csoportelsőségért is mehetünk

Nem akarok olyan kijelentésekbe belemenni, hogy örülök, mert amikor az ellenfeleink tették azt abból mindig rosszul jöttek ki.

Ez egy Európa-bajnokság a legjobbak legjobbjai vannak itt. Vannak erős és kevésbe erős csoportok is, van halálcsoport is. Mi egy közepes erősségűbe kerültünk bele. Örülök a németeknek, mert revansot vehetünk a legutóbbi Eb miatt. Svájcnak is örülök, mert korábban már játszottunk ellenük vb-selejtezős sorozatban, ellenük is van törleszteni valónk. A skótokat is ismerjük.

Három nagyon jó meccset kell játszanunk, és akár a csoport elsőségért is mehetünk

– mondta a 77-szeres válogatott Nagy Ádám, aki a feleségével és a gyermekével nézte a sorsolást a televízió elől.

Forrás: Origo.hu