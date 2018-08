Murray már a nyitókörben búcsúzott

2018. AUGUSZTUS 13., HÉTFÕ INGYENESEN JUT TANKÖNYVHÖZ ÕSZTÕL AZ ISKOLÁSOK JELENTÕS RÉSZE, ÁM A TANÉVKEZDÉS KÖLTSÉGE ÍGY IS TÍZEZREKRE RÚG GYEREKENKÉNT. A KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK BÕVÍTÉSÉVEL SEGÍTENÉ AZ EGYETEMISTÁK LAKHATÁSÁT A JOBBIK A FÕVÁROSBAN ÉS A NAGYOBB VÁROSOKBAN. KSH: 4,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS JÚNIUSBAN. TÖBB HELYEN IS MEGÉGETT A KUKORICA A DÉL-ALFÖLDÖN. A KÁNIKULA ÉS AZ ASZÁLY MIATT AKÁR 50 SZÁZALÉKOS TERMÉSKIESÉSSEL IS SZÁMOLNIUK KELL A GAZDÁKNAK. EGY HÉT ALATT TÖBB MINT 2 EZER HELYSZÍNI BÍRSÁGOT SZABTAK KI A SOFÕRÖKRE A RENDÕRÖK. ELEMZÕ: A MIGRÁCIÓ LESZ AZ EP-KAMPÁNY KÖZPONTI KÉRDÉSE KOSSUTH RÁDIÓ 180 PERC. 234 MILLIÓ FORINT EU-TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÍT NAPERÕMÛVEKET A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATALA. HIVATALI VISSZAÉLÉS GYANÚJÁVAL TETT BEJELENTÉST A ROMÁN BELÜGYMINISZTER ELLEN EGY SZERVEZET. AZÉRT KEZDEMÉNYEZNEK VIZSGÁLATOT, MERT SZERINTÜK A POLITIKUSOKNAK SZEREPE LEHETETT A PÉNTEK ESTI BRUTÁLIS TÖMEGOSZLATÁSBAN. ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK: AZ ÁLLAMFÕ PRÓBÁLT LÁZADÁST SZÍTANI A KORMÁNY ELLEN. IOHANNIS: A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT LEJÁRATTA A KORMÁNYZÁST ÉS A TÖRVÉNYHOZÁST. TÖRÖKORSZÁG ELLENI HADJÁRATRÓL BESZÉLT A TÖRÖK ELNÖK, AKI A TÖRÖK LÍRA ZUHANÁSA MÖGÖTT KÜLFÖLDI ÖSSZEESKÜVÉST SEJT. BEVÁSÁRLÓ TURIZMUS INDULT TÖRÖKORSZÁGBAN. ISZTAMBUL BOLTJAIT ARAB TURISTÁK ROHAMOZTÁK MEG A TÖRÖK LÍRA ZUHANÁSA MIATT. MERKEL: NÉMETORSZÁG TÁMOGATÁST NYÚJT BOSZNIÁNAK A MIGRÁCIÓS HELYZET KEZELÉSÉHEZ. A SZÍRIAI KORMÁNY A MENEKÜLTEK HAZATÉRÉSÉT SÜRGETI. ELBOCSÁTOTTÁK AZ FBI-TÓL A TRUMP ELNÖKKÉ VÁLASZTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL LEVELEZÕ MUNKATÁRSAT. 80 MILLIÁRD DOLLÁRNYI AMERIKAI ÁLLAMKÖTVÉNYEN ADOTT TÚL OROSZORSZÁG AZ ELMÚLT KÉT HÓNAPBAN. MOSZKVA AZT TERVEZI, HOGY KÉTOLDALÚ KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKBAN MEGSZÜNTETI A DOLLÁR ALAPÚ ELSZÁMOLÁST. TÍZ ÉV ALATT CSAKNEM TÍZSZERESÉRE NÕTT A SARKVIDÉKI TÜZEK SZÁMA OROSZORSZÁGBAN. KÍNA TAGADJA, HOGY EGYMILLIÓ UJGURT TARTANAK FOGVA INTERNÁLÓTÁBOROKBAN. AFGANISZTÁNBAN TÖBB MINT HÁROMSZÁZAN HALTAK MEG TÛZHARCBAN AZ ELMÚLT NAPOKBAN. MÁR TÖBB MINT 300 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGIRTÁS. AZ ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÁSODFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI A MAGAS POLLENKONCENTRÁCIÓ MIATT. KIGYULLADT ÉS ÖSSZEOMLOTT EGY CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETE KOSDON HÉTFÕN, AZ ÉPÜLETBEN EGY GYERMEKET HOLTAN TALÁLTAK. EMBERÖLÉS MIATT KÖRÖZÖTT IRAKI FÉRFIT FOGTAK EL A BÁCS-KISKUN MEGYEI HATÁRSZAKASZON NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCS ALAPJÁN. ALACSONY A VÍZÁLLÁS A DUNA BUDAPESTI SZAKASZÁN, KILÁTSZIK AZ ÍNSÉG-SZIKLA - KÖZÖLTE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FÕIGAZGATÓSÁG. A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN ISMÉT 35 FOKIG MELEGEDHET A LEVEGÕ, A HÉT MÁSODIK FELÉBEN MARADNAK A 30 FOK KÖRÜLI MAXIMUMOK.