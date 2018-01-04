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Murray kihagyja az Australian Opent

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2018. január 4., csütörtök 17:11, frissítve: csütörtök 20:52

Nem vállalja Andy Murray a januári ausztrál nyílt teniszbajnokságot. A korábbi világelső skót a Brisbane-ben zajló torna előtt kényszerült visszalépni csípősérülés miatt, és eldőlt, hogy Melbourne-ben sem ragad ütőt. Murray július óta nem teniszezik.

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teniszAndy Murray

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