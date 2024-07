Muhari Eszter olimpiai bronzérmes

A csapatban tavaly és tavalyelőtt is Eb-ezüstérmes magyar vívó kapta az első tust, de mindjárt válaszolt is kettővel, majd 3-3 után pengéről indulva megszúrta ellenfelét. Az első szünet után folytatódott a taktikai küzdelem, mindkét fél igyekezett előkészíteni a megfelelő ütemű támadást. Ez eleinte kétszer az észtnek, majd 5-7 után kétszer a magyar vívónak sikerült. Végül együttes találattal 8-8 volt az állás a második három perc lejártakor. A pihenő után megint Differt indított jó ritmusban pengéről támadást, majd újabb együttes találat után Muhari adott egylámpás tust. 10-10 után az észt ismételte meg kétszer a korábbi akcióját, aztán a magyar vívó csuklóra és mellkasra helyezett el egy-egy találatot. Újabb tusváltás után együttes következett, 14-14-nél pedig lejárt a vívóidő.

