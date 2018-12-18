2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

Hír TV

2018. december 18., kedd 11:20, frissítve: kedd 11:23

A csapat gyenge szereplése miatt távozott a Manchester United labdarúgóklubtól Jose Mourinho vezetőedző.

Az egyesület kedden közölte, hogy megköszönte a 2016 májusában kinevezett portugál tréner munkáját, s hamarosan kijelöli utódját, aki megbízott edzőként ül le az idény végéig a kispadra.

Az MU 17 forduló után 26 ponttal a hatodik helyen áll a Premier League-ben.

 

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