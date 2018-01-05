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Mohamed Szalah a legjobb

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2018. január 5., péntek 17:43, frissítve: péntek 17:47

A Liverpool egyiptomi szupersztárját, Mohamed Szalah-t választották a 2017-es legjobb év afrikai labdarúgójának.

A szavazáson most nyoma sem volt az elmúlt években jellemző szoros versenynek: a futballista hétszáz szavazattal nyert, míg a második helyezett Sadio Mané száz voksot kapott.

Egyiptomi futballista eddig mindössze egyszer, 1983-ban kapta meg az elismerést.

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