Mocsári Bence paratriatlonos ötödik helyen végzett Párizsban

"Az úszás során sokan voltunk a vízben, hullámzott is a Szajna, úgyhogy nagyon +katyvasz+ volt az egész, egy pillanatra sem tudtam kiengedni. Amikor visszafordultunk, szembe a sodrással, kezdett szétszakadni a mezőny - elevenítette fel az MTI-nek a versenyt Mocsári Bence. - Egész jó helyen kezdtem a kerékpározást, ami jól ment, de aztán jött egy kanyar, amire rosszul emlékeztem, ott elestem, elveszítettem a kulacsomat, így a folytatásban már nem tudtam frissíteni. Nagyon kemény kerékpározás volt, nagyon erősek az ellenfelek, de én is beleadtam mindent. A futás során éreztem a frissítés hiányát, görcsölt a lábam. Nagyon sokan szurkoltak az útvonal mellett, ez jól esett, ők vittek be engem a célba. Közel volt a negyedik hely, úgy gondolom, a bukáson múlt, hogy nem lett meg, ezzel együtt büszke vagyok az ötödik helyre."

A sportági versenyek időpontját - az olimpiához hasonlóan - többször is módosítani kellett a Szajna vízének nem megfelelő minősége miatt , végül minden futam hétfőre került, ami azt jelentette, hogy már délelőtt is rendeztek versenyeket, déltől kezdve pedig ötperces különbséggel indították el hat kategória résztvevőit a III. Sándor hídtól.

