Mocsai szerint több közös edzés kellene a válogatott kézilabdázóknak

A magyar csapat a csalódást keltő tizedik helyen végzett a vb-n. Vladan Matics, a válogatott egyik szövetségi kapitánya hétfőn önostorozó interjút adott, amelyben azt mondta, hogy a magyar játékosok nem játszanak topklubokban és az erőnlétük sem megfelelő. A szakvezető egyúttal elvetette Mocsai Lajos korábbi ötletét is, amely szerint évi 50 napot kellene együtt készülnie a válogatottnak. Mocsai most a Hír TV-nek azt mondta: a norvégok és a dánok még ennél is többet edzenek közösen, ezért a magyaroknak is többet kellene együtt dolgozniuk.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A vezetőknek maguknak kell kiharcolni azt, hogy mennyit és hogyan akarnak dolgozni a válogatottal – kezdte az egykori szövetségi kapitány. – Itt olyan érvényesítő erőnek kell lenni az edzőkben, a szövetségi kapitányokban, hogy ezt meg is tudják valósítani. Én azt gondolom, hogy a szövetség erre minden lehetőséget biztosít, ami probléma volt, hogy az edzőváltás során nem volt már az utolsó időszakban realizálható, mert Vranjes mind a Veszprém edzője erre nem szánt időt kellőképpen, hogy a magyar nemzeti válogatott milyen értéket képvisel Magyarországnak.”