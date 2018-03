Misével készül a kazahok elleni mérkőzésre a válogatott

Verhető ellenféllel találkozik pénteken a labdarúgó-válogatott – Kazahsztánnal eddig egyszer mérkőzött a nemzeti tizenegy, a régi Puskás-stadionban rendezett utolsó válogatott összecsapáson 3-0-ra nyert a csapat. A szövetségi kapitány mégis óvatosan fogalmazott bemutatkozó meccse előtt.

„Kevés információnk volt a kazahokról, ezért beszéltem a keretünk két Kazahsztánban légióskodó játékosával, Elekkel és Kleinheislerrel. Azt tudjuk, hogy most vette át a válogatottat az Asztana vezetőedzője, számítunk rá, hogy hasonló rendszerben fog játszani, mint ők. De nem is rájuk kell annyira figyelnünk, hanem elsősorban magunkra. Ez egy felkészülési meccs, most még kijöhetnek a hibák, de küzdő játékosokat akarok látni a pályán” – mondta Georges Leekens.

Elek Ákos azt mondta: a csapat készen áll arra, hogy visszaszerezze a szurkolók bizalmát. „Azt látom a játékosokon, hogy mindenkiben van egy egészséges meccsvárakozás. Nyilván szeretnénk a következő mérkőzést, illetve az azt követő mérkőzéseket felhasználni arra, hogy a közönséget újra magunk mögé állítsuk, és úgy menjünk neki a Nemzetek Ligájának, hogy egységesek vagyunk, együtt vagyunk a szurkolóinkkal. Nagy közhely, hogy nélkülük nem sikerülhet, de tényleg így van, mert azért több olyan mérkőzésünk volt az előző Eb-selejtezőn is, amikor átsegítettek minket a holtponton” – fogalmazott a középpályás.

Kedden a kora reggeli edzés után szabadok a játékosok, majd aki akar, este közös misére mehet. A válogatott pénteken 19 órakor játszik a Groupama Arénában Kazahsztán ellen – jövő hét kedden pedig a skót válogatott lesz az ellenfél ugyanott.