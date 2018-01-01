2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Mindkét magyar topteniszező győzelemmel kezdte a 2018-as évet

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2018. január 1., hétfő 12:06, frissítve: hétfő 12:52

Babos Tímea a sencseni tenisztornán győzte le a kínai Vang Hszi-jüt 6:1, 6:1-re, ezzel a nyolcaddöntőbe jutott az év első tornáján, ahol ezután egy lengyel ellenféllel találkozik.

Fucsovics Márton pedig az indiai ATP 250-es tornán kezdi 2018-at, ahol az első körben az argentin Nicolas Kickert verte 6:0, 6:3-ra.

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teniszBabos TímeaFucsovics Márton

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