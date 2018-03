Minden idők legjobb rendezése és érmek szerzése a cél a budapesti birkózó-vb-n

„Blood, sweat and tears. Csak vért, verítéket és könnyeket tudok ígérni a szervezőbizottság tagjainak” – mondta Németh Szilárd, utalva arra, hogy Nemzetközi Birkózószövetség részéről elvárás, hogy minden idők legjobb birkózó-vb-jét rendezze októberben Budapest. A magyar szakszövetség elnöke minden követ megmozgat, hogy ez így is legyen. A sportág legnagyobbjait is beveti. Olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózók népszerűsítik a világeseményt – a többi között Hegedűs Csaba, Majoros István, Bárdosi Sándor vagy éppen Varga János.

Az olimpiai bajnokok névsorát erősíti Sike András is. A kötöttfogású birkózók szövetségi kapitánya érmeket vár versenyzőitől a hazai vb-n.

„Tavaly Párizsban három érmet szereztünk. A minimum elvárásom, hogy ez az éremszám meglegyen. Jó lenne ezeken az érmeken fényesíteni. Ha úgy hozza a sors, hogy több érmet nyerünk, az egy plusz, de a három érem, az a minimum” – mondta.

Lőrinc Tamás (75 kg) sérülés miatt még nem lépett szőnyegre idén. Szerinte azonban van idő ahhoz, hogy csúcsformába lendüljön a vb-ig. Közben a tavalyi világbajnoki bronzérme ezüstre cserélődött, miután a második helyen végző orosz birkózót doppingolás miatt megfosztották medáljától.

„Ez egy fura helyzet volt, ilyen még pályafutásom során nem történt. Igazából köszönöm szépen, de nagyon sokkal előrébb nem vagyok. Lett egy olyan színű érmem világbajnokságról, amilyen még nem volt. Próbálom ezt egy pluszmotivációként felfogni, hogy már csak az aranyérem hiányzik a vb-kről. Nem lesz egyszerű megszerezni, de ez egy nagy lehetőség, hogy itthon, hazai közönség előtt léphetünk szőnyegre” – mondta az olimpiai ezüstérmes birkózó.

Testvére a riói olimpia óta fantasztikus formában birkózik. Lőrinc Viktor (87 kg) tavaly Európa-bajnok lett, valamint több viadalról (Zágráb, Havanna) is aranyéremmel tért haza.

„Nekem már volt szerencsém indulni hazai világbajnokságon 2013-ban, és megtapasztaltam, hogy mennyi energiát tud adni a hazai közönség. Úgy készülök, hogy én szeretnék indulni ezen a hazai rendezésű vb-n (nagy csata lesz az indulásért közte és a szintén a 87 kg-os súlycsoportban versenyző Szilvássy Erik között – a szerk.), és legalább érmes szeretnék lenni, de nem titkolt vágyam, hogy túl szeretném szárnyalni azt a bronzérmet, ami akkor sikerült” – mondta.

Hasonlóan jól birkózik mostanában a 71 kg-os Korpási Bálint. 2016-ban világbajnok, 2017-ben pedig Európa-bajnok lett. Ezt a sort pedig idén is folytatná. Legutóbbi februárban, Havannából tért haza aranyéremmel.

„Az eddig versenyeket sikerült megnyernem. Két hét múlva a magyar bajnokságon lépünk szőnyegre. Komolyabb nemzetközi versenyen még idén nem indultunk, az majd az oroszországi Európa-bajnokság lesz, majd meglátjuk, hogy a többi nemzet milyen formában lesz, remélem, hogy hasonló eredményeket fogunk elérni, mint tavaly” – emelte ki.

A birkózó-világbajnokságot október 20-a és 28-a között rendezik a Papp László Budapest Sportarénában.

Szabályváltoztatások

A birkózásban folyamatosan változnak a szabályok – a módosítás azt a célt szolgálná, hogy eladhatóbb legyen a sportág (továbbá megpróbál az ellen is tenni, hogy a sportág kikerüljön az olimpiai programban). A változtatások azonban sokszor nem a kívánt hatást érik el – legfőképp a sportolók és edzők körében. Többen, köztük a Lőrincz testvérek, Korpási Bálint és Sike András is megerősítették, hogy sokszor ők is sötétben tapogatóznak.

A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) tavaly augusztusban minden fogásnemben nyolcról tízre emelte a kategóriák számát. A kötöttfogásúaknál az eddigi nyolc kategóriából (59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 kg) csak a nehézsúly (130 kg) nem változik. A hat olimpiai programban szereplő súlycsoport a 60, a 67, a 77, a 87, a 97 és a 130 kg lesz, míg ezekhez jön az 55, a 63, a 72 és a 82 kg. Szabadfogásban az eddigi nyolc súlycsoport, az 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 és 125 kg megmarad, ezekhez jön a 79 és a 92 kg. Az olimpián továbbra is az 57, 65, 74, 86, 97 és 125 kg-ban versenyeznek.

További változás, hogy januártól kétnaposak az egyes súlycsoportok küzdelmei, reggeli súlyméréssel. Az UWW az átállás megkönnyítése érdekében annyi engedményt tett, hogy – idén még – a második napon két kiló súlyengedményt ad, 2019. január elsejétől viszont ez megszűnik.

Az olimpiai kvalifikáció az eddigieknél is nehezebbé vált. Kategóriánként csak 16 hely van, így a világbajnokság első hat-hat helyezettje mellett a kontinentális selejtezőkről két-két (8-8) birkózó, míg az egyetlen világselejtezőről szintén két-két sportoló szerezhet kvótát.