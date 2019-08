Minden idők legjobb korosztályos világbajnokságát rendezték a Duna Arénában

Harminchat jelöltet már nyilvántartásba vettek a választási bizottságok az október 13-ai önkormányzati választásra - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A kormánypártok leadták a Tarlós István főpolgármester-jelöltségéhez szükséges ajánlásokat a Fővárosi Választási Irodán. Új lendületet, párbeszédet, elkötelezett munkát és számonkérhetőséget ígér a helyi választóknak Klausmann Viktor, a Városom, szeretlek Egyesület és a Fidesz-KDNP közös polgármester-jelöltje Gyöngyösön. Kulcsár Gergely, a Jobbik jelenlegi regionális igazgatója nemrég még a holokauszt áldozataira emlékező Duna-parti műalkotásba köpött bele, mostanra a debreceni ellenzék őt indítja az egyik körzetben - a Momentum is támogatja a politikus indulását. Megbukott az ellenzék egy az egy elleni stratégiája, mert a tízezernél több lakosú 169 település közül csak 31-ben sikerült ezt a felállást megvalósítaniuk - közölte a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, Kósa Lajos. Az ellenzéki pártok szereptévesztésben vannak és a valóságérzékelésük is bajos - közölte Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója. Választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat Farkas Gergely jobbikos országgyűlési képviselő ellen a Központi Nyomozó Főügyészség a Kecskeméti Törvényszéken. Számos kormányzati intézkedés segíti a családokat az idei tanévkezdésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Holnaptól lehet pályázni a kormány által Pest megye települései számára kiírt 2,5 milliárd forint keretösszegű bölcsődefejlesztési támogatásokra - közölte Novák Katalin államtitkár. Az iskolák és a cégek együttműködésére van szükség a szakképzésben, ez egyértelműen látszik a WordSkills fiatal szakmunkások versenyén - mondta Pölöskei Gáborné államtitkár. Nem névre szóló a nyugdíjasok rezsiutalványa, ezért ha nekik nincs rá szükségük, akkor azzal hozzátartozóikat is segíthetik - közölte a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Fónagy János elmondta, az öregségi nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyszeri kilencezer forint értékű rezsiutalványt kapnak, amiket a posta szeptember 30-ig kézbesít, és 2020. március 31-ig használhatók fel gáz- és áramszámla fizetésére. Jó úton haladnak a budapesti fejlesztések - mondta a főpolgármester az Óbudai Egyetemen. Tarlós István közölte: a kormánnyal egyetértésben a Fővárosi Közgyűlés 69 rangsorolt projektet hagyott jóvá, amiből 45-öt a Főváros fog közvetlenül koordinálni. Megjelent az Irinyi-terv iparstratégiai támogatási programjának új kiírása. A 2,5 milliárd forintos keretre szeptember 2. és 23. között pályázhatnak a kis- és középvállalkozások. A MÁV Zrt. 2023-ig 50 vasútállomást újít fel, a vasúttársaság a saját forrásaiból évente 4-5 milliárd forintot fordítana a munkálatokra – közölte Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az egyre gyorsabban fejlődő ázsiai országok gazdasága nagy hatással van a nyitott magyar gazdaságra is, ezért érdemes szorosabbra fűzni az együttműködést Indiával - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A jövőben is minden döntésünk mozgatórugója a magyar érdek lesz - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Budapesten, a nagyköveti értekezleten tartott eladásában. A magyar kormány méltatlannak tartja, hogy Brüsszel a határvédelemre fordított kiadások mindössze alig több mint egy százalékát térítené meg Magyarország számára - mondta Hollik István kormányszóvivő. A Fidesz-frakció felháborítónak tartja, hogy a távozó brüsszeli vezetés a magyar határvédelemre épphogy csak csöpögtet támogatást, a migráció szervezésébe azonban önti a pénzt - mondta Halász János, a nagyobbik kormánypárt frakciójának szóvivője. Börtönbüntetésre és az országból való kitiltásra ítélte a szlovéniai Novo Mesto bírósága azokat az illegális migránsokat, akik május elején elraboltak egy idős szlovén férfit, és az autójával szöktek tovább Olaszországba, ahol elfogták őket. További hat hónapra meg kell hosszabbítani a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított ellenőrzést Németország Ausztriával közös határszakaszán - közölte a bajor tartományi belügyminiszter. Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg az Erdély és Moldva határán fekvő Úzvölgye katonai temetőjében a völgyben 75 éve vívott csata áldozatairól. A visegrádi országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország diplomáciai sikerének minősítette az Európai Unió új vezetőinek kiválasztását Andrej Babis cseh kormányfő. Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége - jelentette be Calin Popescu Tariceanu pártelnök. Nagy lépést tettek előre a G7 országcsoport vezetői a biarritzi csúcstalálkozón Irán ügyében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. 20 millió dolláros segélyt nyújtanak a G7 országcsoport tagjai az Amazonas-medencében fekvő országoknak az erdőtüzek megfékezésére, illetve hosszú távú globális projektet kezdeményeznek az esőerdők védelmére - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. A francia államfő szerint a G7 országcsoport biarritzi csúcstalálkozója megteremtette a feltételeket egy találkozóra és így egy megállapodásra Donald Trump amerikai és Haszan Róháni iráni elnök között az iráni nukleáris válságról. Oroszország a G8 csoportból történt kizárása óta sohasem kérte, hogy vegyék vissza, és a jövőben sem fogja ezt kérni - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Összesen 65 tüntetőt vettek őrizetbe a hongkongi hatóságok az erőszakba fordult hétvégi kormányellenes demonstrációk feloszlatása során - a legfiatalabb rendbontó 12 éves. Összevont határellenőrzést és vámvizsgálatot vezetett be Szerbia és Észak-Macedónia, a Presevo-Tabanovce határátkelőnél ezentúl nem lesz külön szerb és külön észak-macedón útlevélvizsgálat, az utazóknak csak egy ellenőrzésen kell átesniük. Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően - közölte az Interfax az orosz hidrometeorológiai szolgálatra hivatkozva. A tengerbe zuhant egy gyakorlatozó spanyol harci repülőgép - a pilótának sikerült katapultálnia, de nem élte túl a balesetet. Háromnapos gyászt hirdettek a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetén, miután összeütközött a levegőben, majd a földnek csapódva kigyulladt egy kisrepülőgép és egy helikopter. Pakisztán rendkívüli oltási kampányt indított a gyermekbénulás ellen, miután idén 58 kiskorú fertőződött meg poliovírussal. A legfrissebb adatok szerint két és fél év alatt csaknem duplájára emelkedett a sikeres újraélesztések száma az Országos Mentőszolgálatnál. Egy bécsi gyilkosság miatt körözött budapesti férfit fogtak el a rendőrök - férfi kiadásáról Ausztriának később dönt a bíróság. Megöltek két embert Nyíregyházán - a feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták. Közúti közlekedési balesetet szenvedett a Magyar Honvédség egyik katonai menetoszlopa az M7-es autópályán - egy katona életét vesztette, öt megsérült. Hat jármű ütközött össze az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 64-es kilométernél, Székesfehérvárnál. Továbbra is nagyon magas marad a parlagfű pollenkoncentrációja az elkövetkező napokban, ami másodfokú riasztásnak felel meg - közölte a tisztifőorvos. Kilencven településen folytatódik a szúnyogirtás a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Pupp Réka és Boros Bence kiesett a tokiói olimpiai kvalifikációs világbajnokságból. Sigér Dávid, a Ferencváros középpályása először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya közölte: Szalai Ádám elhagyja a Hoffenheim együttesét, a klubváltás részleteit kedden hozzák nyilvánosságra. Eltörte a bokáját Földházi Zsófia, így nem indul a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon.