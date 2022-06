Milák újabb remek ideje, országos csúcsot úszott a férfi gyorsváltó

Megosztás itt:

A magyarok közül elsőként a kedden 200 méter pillangón címét világcsúccsal megvédő olimpiai bajnok Milák ugrott medencébe, ezúttal 100 méter pillangón, amelyben tavaly Európa-csúccsal lett ezüstérmes Caeleb Dressel mögött Tokióban. Az amerikai szerdán visszalépett a világbajnokság további küzdelmeitől, Milák így az egyik fő esélyessé lépett elő, és az előfutamban 50.68 másodperccel utasította maga mögé a mezőnyt. Ezzel az idővel egyébként - amelynél idén csak Dressel úszott jobbat - a 2019-es kvangdzsui vb-n ezüstérmes, az olimpián harmadik lett volna.

Ezt követően női 200 méter háton az olimpiai 10. Burián Katalin, illetve a magyar csapat legfiatalabb tagja, a 16. születésnapját jövő szerdán ünneplő Molnár Dóra ugrott medencébe: előbbi ritkán látható nehéz helyzetbe került, hiszen a futam alatt lecsúszott a szemüvege, amit tempózás közben kellett lerántania magáról. Burián így is a kilencedik idővel (2:11.47) jutott tovább.

Molnár - aki szerdán a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként ötödik lett - egyéni legjobbjától (2:09.34) nem sokkal elmaradva, 2:10.88 perccel csapott a célba, és hetedikként biztosította helyét az esti programban.

A férfi 4x200 méteres gyorsváltók küzdelmeiben mindössze két előfutamot rendeztek, így nem volt kérdés, hogy a magyarok ott lesznek a döntőben, ugyanakkor a Márton Richárd, Németh Nándor, Holló Balázs, Milák Kristóf összeállítású négyes így is gondoskodott a show-ról, hiszen 7:07.46 perces idővel, országos csúccsal került a fináléba. Ez a kvartett már korábban is ért el nagy sikereket, a 2017-es indianapolisi junior-világbajnokságon korosztályos világcsúccsal, a házigazda amerikaiak elől hozta el az aranyérmet. Azóta először versenyez együtt a négy úszó, akik a harmadik helyen jutottak be a 19.37 órakor kezdődő döntőbe.

Késely Ajnának nem sikerült 800 méter gyorson döntőbe jutnia, a 20 éves magyar versenyző - aki a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként szerdán ötödik volt - délelőtti előfutamában 8:38.64 perces idejével csak a hetedik, összesítésben pedig, akárcsak 400 méteren, a 12. lett.

Varga Dominika 50 méter pillangón egyéni legjobbjától (26.96) nem sokkal elmaradva, 26.91 másodperces idővel csapott célba és a 24. lett.