Milák Kristóf: Nagyon türelmetlen vagyok magammal szemben

Megosztás itt:

A sajtótájékoztatón egyrészt Fürjes Balázs miniszterhelyettes, a nemzetközi szövetség, a FINA végrehajtó bizottságának tagja, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség, egyben a szervezőbizottság elnöke, másrészt a vb magyar érmes sportolói vettek rész. Így tehát a kétszeres világbajnok Milák Kristóf, a nyílt vízi úszásban a 4x2,5 méteres vegyes váltóval ezüstérmes magyar csapat tagjai (Rohács Réka, Olasz Annak, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf), a szintén ezüstérmes női vízilabda-válogatott képviseletében Bíró Attila szövetségi kapitány és Keszthelyi Rita csapatkapitány, továbbá a nyílt vízen 25 km-en bronzérmes Gránicz Péter.

Huszonhárom perces késéssel kezdődött a tizenegy órára meghirdetett sajtótájékoztató. No, nem azért, mert az elmúlt hetekben joggal agyon dicsért szervezőbizottság a célba érve végzetesen kifáradt, hanem mert talán az első számú díszvendég megcsúszott. Ha választani kell, akkor Milák Kristóf inkább a protokolláris eseményeken kerüljön időzavarba, semmint a medencében.

The best ever – a valaha volt legjobb… Idézte a FINA elnökének, Husszein el-Musszalamnak az értékelését bevezetésképpen Csisztu Zsuzsa, a világbajnokság sajtófőnöke. Ugyanezt a dicséretet hallhattuk öt éve is, 2019-ben Kvangdzsuban viszont, miként arra Fürjes Balázs felhívta a figyelmet, ez nem hangzott el. Budapestet tehát csak Budapest győzheti le – kínálja magát a következtetés.

– Csodálatos, izgalmakkal teli két hét van mögöttünk. Megállhatunk egy pillanatra, vehetünk egy nagy levegőt, eljött a köszönetnyilvánítás ideje – vágott bele a köszöntésébe Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Majd kiemelte a magyarok összefogását, köszönetet mondott a a nemzetközi szövetség, a FINA elnökének és ügyvezető igazgatójának, hogy a kiélezett, feszült helyzetben bizalmat szavaztak Magyarországnak, a magyar kormánynak, hogy gyorsan és jól reagált és természetesen minden sportszakembernek és sportolónak, mert persze az ő munkájuk és sikereik nélkül nem lehetne sikeres az esemény.

– Egy ilyen világbajnokság a sportolókért van. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, ha majd évek múltán Milák Kristóf visszaemlékezik a sikereire, akkor Budapestre szívesebben gondol majd, mint például Kvangdzsura – jegyezte meg a sportállamtitkár ezzel összecsengve.

Fürjes Balázs miniszterhelyettes kiemelte, hogy az úszás az öt legnézettebb sportág egyike, innen nézve kell azt a sikert értékelni, hogy Magyarország öt év után ismét világbajnokságot rendezhetett, sőt tizenegy éven belül háromszor is megadatik ez a lehetőség, hiszen 2027-ben ismét hazánk lesz a vizes világbajnokság házigazdája.

– Életem egyik legnagyobb élménye és felelőssége is egyben, hogy a szervezőbizottság tagja lehetettem – jelentette ki Wladár Sándor, hozzátéve, ezt a rangot annak köszönheti, hogy a magyar úszás és vízilabda az elmúlt százhuszonöt évben sikert sikerre halmozott.

Wladár Sándor elegánsan Milák Kristóf késését sem hagyta szó nélkül.

– Kristóf a tokiói olimpia után a parlamenti fogadáskor a köztársasági elnök urat és a miniszterelnök urat tíz perccel várakoztatta meg, ahhoz képest a mostani huszonhárom perc szinte semmiség – jegyezte meg finom iróniával. Amihez hozzátehetjük, a magyar sport jelenlegi legfényesebb csillaga előtt még valóban vannak meghódításra váró távlatok.

A vb sztárja a következőképpen tekintett vissza a versenyekre.

– Bennem is voltak kételyek, a terhet és biztatást is megkaptam. Azt is szükségesnek tartom kiemelni, hogy edzőváltáson vagyok túl. Nem a kijárt úton haladtam az elmúlt évben, igyekeztünk megismerni egymást. Az eredmények alapján elég jól sikerült.

A jövőbeni terheit firtató kérdésekre Milák Kristóf így felelt:

– A legközelebbi feladat a római Európa-bajnokság, szeretnék minél többet elérni. Türelmetlen vagyok magammal szemben, a kitűzött céljaimat minél hamarabb teljesíteni akarom – mondta, hozzátéve, nem lehet gond, hogy az Eb-n is csúcsformába kerüljön, hiszen 2017-ben, 2018-ban is három világversenyen kellett helytállnia.

Rasovszky Kristóf mindenkit megnyugtatott, most már jól érzi magát, s örül annak, hogy ha egyéniben nem is tudott megfelelni a várakozásoknak és önmagának sem, legalább a váltóval sikerült ezüstérmet szereznie.

– 2016 óta ez a csapat szinte mindig ott van a top négyben. Kivéve 2017-ben, amikor úgy lettünk ötödikek, hogy csak egy mérkőzést vesztettünk el, most viszont úgy másodikak, hogy kettőt is. Jövőre Fukuokában már az olimpiára lehet kvalifikálni. Nagyon fontos, hogy mindenki maradjon alázatos, s akkor Párizsban akár meglehet az arany is – mondta tárgyilagosan, mégis mély érzelmekkel áthevítve Keszthelyi Rita. Majd sokadszorra sem feledkezett meg arról, hogy megköszönje a közönség támogatását.

Bíró Attila a mentális felkészülés fontosságát emelte ki, név szerint is kiemelve Csernus Imrét és Palencsák Miklóst.

– Egy kicsit korrektebb bíráskodást el tudtam volna képzelni a vb döntőben – bökte ki annak jeleként, hogy bár az ezüstérem szép siker, de kevéske hiányérzet azért maradt benne.

– Ez még nem az út vége, csak a közepe – mondta a játékosaival egyetértésben.

Párizsban tehát valóban nagy dolgok történhetnek.

Borítókép: Milák Kristóf egyelőre titkolja a további céljait