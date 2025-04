Milák Kristóf fontos döntést hozott az országos bajnokság előtt + videó

Megosztás itt:

Az ob-n Milák Kristóf három számban is kap olimpiai bajnok riválist: Kós Hubert többek között az 50 és a 100 pillangóra is nevezett, Rasovszky Kristóf 100 gyorson is a mezőny tagja lesz.

Milák Kristóf neve is megjelent a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) felületén azok között, akik neveztek a jövő heti országos bajnokságra. A kétszeres olimpiai bajnok úszó a tavalyi párizsi ötkarikás játékok óta először versenyez. Milák Kristóf az olimpia után edzőt váltott, immár Szabó Álmos irányításával készül. S a nevezések alapján Milák mindkét további tavalyi olimpiai bajnokunkkal összecsap: Kós Hubert 50 és 100 pillangón is Milák ellenfele lesz, míg a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 100 gyorson is indul.

Milák Kristóf összesen négy számot vállal a kaposvári ob-n: a három pillangótáv (50, 100, 200) mellett 100 gyorson ugrik medencébe. Utóbbiban egy izgalmas párharc elmarad: az olimpiai dobogóról épphogy lemaradt Németh Nándor nem indul, ő csak 50 gyorson nevezett az ob-re.

Hogy halad Milák Kristóf felkészülése?

Milák Kristófot legutóbb a párizsi olimpián láttuk versenyezni, ahol 100 pillangón arany-, 200 pillangón ezüstérmes lett. Az ötkarikás játékok után edzőt váltott, immár Szabó Álmos irányítja a felkészülését, akivel februárban Tenerifére utazott edzőtáborozni.

Milák a legutóbbi két világbajnokságot kihagyta, s az olimpia előtti időszakban is több aggasztó hír napvilágot látott a felkészülésével kapcsolatban, most viszont úgy tűnik, nyugalom van az úszóklasszis körül, aki az edzőtábor előtti napokban még hosszabb interjút is adott.

Az idei fő verseny a szingapúri világbajnokság lesz, amelyen a medencés úszóversenyeket július 27. és augusztus 3. között rendezik.

Milák Kristóf ellenfelei között: Kós Hubert és Rasovszky Kristóf

Érdekes lehet a menetrend azoknak az úszóinknak, akik nyílt vízen és medencében is vízbe szállnának az értékes világbajnoki eredményekért, előbbi versenyeket ugyanis jóval korábban, július 14. és 20. között tartják Szingapúrban.

Ebbe a sorba tartozhat a 10 km párizsi olimpiai bajnoka, Rasovszky Kristóf, aki a medencés ob-n a 100-tól az 1500 méterig öt gyorsúszószámban indul, ezek közül a legrövidebben Milák is rajthoz áll.

Hazajön az Egyesült Államokból az ob-re a kiváló amerikai egyetemi bajnoksága után Kós Hubert, ám fő számában, 200 háton nem indul az ob-n – tavaly úgy lett az olimpiai bajnoka ennek a számnak, hogy a korábbi versenyeken szintén rendre kihagyta azt.

Kós 50 és 100 háton, 50 és 100 pillangón, valamint 200 vegyesen úszik Kaposváron, a két pillangószámban Milákkal is összecsap.

