Milák Kristóf a nagy versenyek kapujában + videó

Schmidt Adám sportért felelős államtitkár reméli, hogy Milák Kristófnak a 2027-es hazai rendezési világbajnokság és az 50 méteres pillangóúszás olimpiai programba kerülése kellő motiváló erővel bír, hogy teljes erőbedobással felkészüljön ezekre a versenyekre.
Krasznahorkai László elutasította Orbán Viktor gratulációját a szabadságra hivatkozva. De valóban szabad-e az, aki valaki más ellenében határozza meg magát? Filozofikus elemzés a szabadság valódi természetéről.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.