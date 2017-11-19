2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Michelisz harcban a vb-címért

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2017. november 19., vasárnap 14:33, frissítve: vasárnap 14:53

A második helyen végzett Michelisz Norbert a túraautó-világbajnokság makaói versenyének második, fő futamán.

A Honda gyári csapatának magyar pilótája a második helyről vágott neki a versenynek és meg is tudta tartani pozícióját. Michelisz szombaton ötödik lett a balesete miatt idő előtt leintett nyitó futamon.

A szezonzáró katari futam előtt Michelisz hátránya mindössze 6 és fél pont az éllovas svéd Björk mögött a vb-pontversenyben, így a magyar pilótának reális esélye van a világbajnoki cím megszerzésére.

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Michelisz NorbertWTCCtúraautó-vb

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