2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Michael van Gerwen nyerte a darts-világbajnokságot

MTI

2019. január 2., szerda 08:25, frissítve: szerda 08:30

A holland Michael van Gerwen nyerte a darts-világbajnokságot.

A 29 éves világelső a londoni Alexandra Palace-ben rendezett viadal hagyományos, január 1-i fináléjában 7-3-ra győzte le a brit Michael Smith-t.

Van Gerwen 2014 és 2017 után harmadszor lett a legnagyobb szervezett, a PDC legjobbja. Sikerével 500 ezer angol fontot is nyert.

A holland klasszis március 8-án a Budapest Darts Gála alkalmával Magyarországra, az Érd Arénába látogat.

 

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