Miami tenisztorna: Isner bejutott a döntőbe

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A KARMELITA KOLOSTORBAN FOGADTA TIMOTHEUS HÖTTGEST, A DEUTSCHE TELEKOM VEZÉRIGAZGATÓJÁT. AZ ORBÁN-HÖTTGES TALÁLKOZÓN ELHANGZOTT: A TELEKOM ELKÖTELEZETT MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE IRÁNT. REAGÁLT A GÖRÖG TITKOSSZOLGÁLAT: NEM ÜGYNÖKÜK A BUDAPESTEN ELFOGOTT TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTOTT HASSZÁN FARHUD. EURÓPAI BIZOTTSÁG: BRÜSSZEL NEM TUDTA, HOGY HASSZÁN F. ELÕRE FELTÖLTÖTT KÉSZPÉNZKÁRTYÁVAL RENDELKEZETT. VARGA MIHÁLY: TOVÁBB CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG A MAGYAR GAZDASÁG JÓ TELJESÍTÕKÉPESSÉGÉNEK KÖSZÖNHETÕEN. NÉBIH: A LEGGYAKORIBB PROBLÉMA A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ ÉLELMISZEREK ÁRUSÍTÁSA M1. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AFRIKA A JÖVÕ KONTINENSE, A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS JELENTÕS RÉSZE A KONTINENSEN FOG VÉGBEMENNI A KÖVETKEZÕ IDÕSZAKBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁGGAL. VITÁRA HÍVTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTERT KARÁCSONY GERGELY, AZ MSZP-PÁRBESZÉD FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE. TARLÓS ISTVÁN: KORAI LENNE VITÁZNI ÉS EGYELÕRE AZ SEM BIZTOS, HOGY KARÁCSONY GERGELY LESZ AZ ELLENFÉL. TARLÓS ISTVÁN: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERI ALKALMASSÁGA IS MEGKÉRDÕJELEZHETÕ ECHO TV. KSH: 2,7 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK FEBRUÁRBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. KSH: JANUÁRBAN FOLYTATÓDOTT A KÉTSZÁMJEGYÛ BÉREMELKEDÉS. GARÁZDASÁG MIATT ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A RENDÕRSÉG GULYÁS MÁRTON ELLENZÉKI AKTIVISTA ELLEN. A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELÕ IDÉN IS MEGHIRDETTE A SZÜLÕFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT. PARTÕRI JÁRÕRSZOLGÁLATOT INDÍT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA A RÓMAI-PARTON A NYÁRON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA PÉNTEKEN A LONDONI ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁST. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT "MÁS UTAT KELL KERESNI", MIUTÁN AZ ALSÓHÁZ PÉNTEKEN HARMADSZOR IS ELUTASÍTOTTA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXIT-ÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE. 4 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ANNAK A PÁRIZSI LAKÁSNAK A TULAJDONOSÁT, AMELYBEN MEGÖLTÉK A 2015. NOVEMBERI TERRORTÁMADÁS EGYIK FÕ SZERVEZÕJÉT. SZOMBATON AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁRA VÁRJÁK ISMÉT AZ URNÁKHOZ A VÁLASZTÓKAT SZLOVÁKIÁBAN. A LONDONI ALSÓHÁZ ELNÖKE VITÁRA ÉS SZAVAZÁSRA ENGEDTE A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. EBRD: A KEMÉNY BREXITNEK JELENTÕS HATÁSA LENNE A KELET-EURÓPAI EXPORTRA. MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. LAVROV: MOSZKVA ELÉGEDETT AZ SZ-400-AS LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER TÖRÖKORSZÁGI BESZERZÉSÉNEK FOLYAMATÁVAL. DIMITRIJ MEDVEGYEV OROSZ KORMÁNYFÕ: MOSZKVA NEM KÖVETI A KÍNAI PÉLDÁT AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSÁBAN. ALBÁNIÁBAN TÜNTETÕK PRÓBÁLTAK MEG ERÕSZAKKAL BEHATOLNI A PARLAMENTBE CSÜTÖRTÖKÖN ÉS ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL. AZ EP TÁMOGATJA AZ ERASMUS+ PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. EGY FRISS FELMÉRÉS SZERINT NÉMETORSZÁGBAN A CDU/CSU KAPHATJA A LEGTÖBB SZAVAZATOT AZ EP-VÁLASZTÁSON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. CSAK ÜGYÉSZI ENGEDÉLLYEL HAGYHATJA EL ROMÁNIÁT AZ EURÓPAI FÕÜGYÉSZI TISZTSÉGRE ESÉLYES LAURA CODRUTA KÖVESI. MAROKKÓBA LÁTOGAT A PÁPA AZ ISZLÁMMAL VALÓ PÁRBESZÉD MEGERÕSÍTÉSE CÉLJÁBÓL. VÁDAT EMELTEK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ MIATT. ISMÉT LETARTÓZTATTÁK AZ ELNÖKKEL SZEMBEN KRITIKUS EGYIK HÍRPORTÁL VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. TÖBB MINT SZÁZ KOLERÁS MEGBETEGEDÉST JEGYEZTEK FEL MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON NYOMÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT. RENDÕRÖK MENTETTEK MEG EGY KILENCEDIKRÕL KIESETT FÉRFIT BUDAPESTEN POLICE.HU. VÁDEMELÉS ELÕTT JÁR A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYE MAGYAR NEMZET. HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST CSEPELEN CSÜTÖRTÖK ESTE. EGY AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT TARCALNÁL CSÜTÖRTÖKÖN, AZ AUTÓ SOFÕRJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZABADBATTYÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÖTT CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZÓJAKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ HÁROM ÁFACSALÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI A KÖZELMÚLTBAN. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.