2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

2025. november 22., szombat 10:40 | Magyar Nemzet
Marco Rossi magyar futball válogatott futball világbajnokság

Lassan egy hete már, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kiesett az irek elleni mindent eldöntő, utolsó világbajnoki selejtezőn. Az azóta eltelt hat napban számos értelmezés és félreértelmezés is napvilágot látott. Az azonban biztos, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Magyarország nélkül zajlik majd. Mi lesz Marco Rossi sorsa? Hogyan dönt az MLSZ? És mi volt az elmúlt egy hét legnagyobb sportújságírói melléfogása a kiesés kapcsán? Erről is beszélgettünk a Rapid sport legújabb adásában.

  • Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Még mindig nehéz megemészteni a kiesést, azt, hogy az Írország ellen Budapesten 3-2-re elveszített vb-selejtező Magyarország számára bezárta a kaput. Márpedig a labdarúgó-világbajnokság mezőnyében 2026-ban nem lesz ott hazánk válogatottja.

Az ügyben az elmúlt időszakban boldog-boldogtalan megszólalt. Akadtak figyelemre méltó észrevételek, akadtak teljes mellélövések is. Ezekről is beszélünek a Rapid sport most következő adásában. A résztvevők megpróbálják megfejteni, hogy ez a kiesés milyen rövid és hosszú távú hatást eredményezhet a sportágban. Az MLSZ kedden tartja elnökségi ülését, ahol ez is téma lesz. Meg az is, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? Mindez a Rapid legfrissebb kiadásából kiderül.

Fotó: Magyar Nemzet

Orbán Viktor szerint ha Európa nem áll be Trump béketerve mögé, akkor háborúba jut

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját

Kapcsolódó tartalmak

Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

 Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, Nyéki Balázs vezetőedző tanítványai kedden a romániai Nagyvárad vendégeként 17-5-re diadalmaskodtak, így már biztosan ott lesznek a negyeddöntős körben is.
