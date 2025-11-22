Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

Megosztás itt:

Még mindig nehéz megemészteni a kiesést, azt, hogy az Írország ellen Budapesten 3-2-re elveszített vb-selejtező Magyarország számára bezárta a kaput. Márpedig a labdarúgó-világbajnokság mezőnyében 2026-ban nem lesz ott hazánk válogatottja.

Az ügyben az elmúlt időszakban boldog-boldogtalan megszólalt. Akadtak figyelemre méltó észrevételek, akadtak teljes mellélövések is. Ezekről is beszélünek a Rapid sport most következő adásában. A résztvevők megpróbálják megfejteni, hogy ez a kiesés milyen rövid és hosszú távú hatást eredményezhet a sportágban. Az MLSZ kedden tartja elnökségi ülését, ahol ez is téma lesz. Meg az is, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? Mindez a Rapid legfrissebb kiadásából kiderül.

Fotó: Magyar Nemzet