2025. 08. 29. Péntek
Tranzit - Szijjártó Péter

Híradó 12:00

MET: Ormai László-díjat kap Bognár György

2025. augusztus 29., péntek 10:37

A legmagasabb edzői elismerésben részesült, vagyis mesteredző lett többek között Kissné Oroszi Edit, míg Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma.

A MET pénteki tájékoztatása szerint idén sok értékes pályázat és jelölés érkezett a díjakra, a bírálóknak nem volt egyszerű dönteniük. Az elnökség jóváhagyta a mesteredzői kollégium által javasolt szakembereket, akik a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében vehetik át elismerésüket.

Kissné Oroszi Edit, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett sportlövő, Péni István edzője mellett mesteredzői címet kap Benczur Márton (vízilabda) és ifj. Tomhauser István (atlétika).

A Paks labdarúgócsapatával kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes Bognár György és az atlétaedző Karlik Pál Ormai László-díjat vehet majd át.

Életműdíjjal ismeri el a MET Csathó Józsefné, Dragos Ágnes (kajak-kenu), Geleta Károly (öttusa, úszás), Hamza István (torna), Hegedűs József (tenisz), Lengyák György Jenő (atlétika) és Molnár Sándor Gyula (atlétika) munkáját.

Az Év utánpótlás edzője Kaliba Viktor (úszás) lett.

MTI

